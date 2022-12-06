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天氣忽冷忽熱小心感冒！專家教睡覺「三明治蓋被法」

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
CALVIN KLEIN 100%紐西蘭羊毛冬被，特價3,200元。圖／日比家族提供
CALVIN KLEIN 100%紐西蘭羊毛冬被，特價3,200元。圖／日比家族提供

天氣忽冷忽熱，一下子冷，一下子又返暖，讓很多人晚上都不知道該如何睡覺，甚至可能不小心就感冒了，到底晚上睡覺時，要如何蓋被子呢？

專業的寢具代理日比家族表示，可以採用「三明治蓋被法」，面對天氣的變化，先選一件厚度輕柔適中不悶熱的冬被，加上一件柔軟貼身的法蘭絨毯，把法蘭絨毯放在身下，身上蓋上冬被，這樣秋冬季節都不用擔心天氣變化。

而冬天棉被選擇也很多樣化，預算有限的人可以入手羊毛被，WENTEX推出100%紐西蘭羊毛冬被，吸濕性佳，且蓬鬆柔軟可以隔絕冷空氣，具有國際羊毛局認證標誌，特價2,600元；CALVIN KLEIN也有100%紐西蘭羊毛冬被，採用純棉表布，雙人3.2公斤，更厚實飽滿，還能隔絕外部冷空氣，特價3,200元。

而許多人喜歡的鵝絨被，可選德國進看的TRUSSARDI四季控溫馬蘇里白鵝絨被，採用波蘭Masuria地區的馬蘇里大白鵝，白鵝絨蓬鬆飽滿，並依照春夏秋冬有不同厚度，一年四季都能蓋上鵝絨被保暖

蠶絲被也是不少人的首選，Somma頂級雙宮繭牡丹絲冬被，採用雙宮繭，蠶絲纖維在長度、彈性與蓬鬆度都更佳，以純手工拉絲法，強調平滑柔順。

隨著科技進步，許多冬被也強調防蹣抗菌，WENTEX防螨抗菌100%長纖牡丹絲冬被，採用牡丹絲結合瑞士ACTIGARD防螨抗菌加工技術，達到抗菌、防螨、防黴的功效，榮獲眾多獎項，特價14,240元；EBC美國HollofilII可水洗四孔中空纖維冬被，採用美國進口的四孔超細纖維，氣孔中富含空氣，超細纖維的彈性及蓬鬆度也極佳適合台灣的潮濕悶熱的氣候。

WENTEX 100%紐西蘭羊毛冬被，特價2,600元。圖／日比家族提供
WENTEX 100%紐西蘭羊毛冬被，特價2,600元。圖／日比家族提供
WENTEX防螨抗菌100%長纖牡丹絲冬被，特價14,240元。圖／日比家族提供
WENTEX防螨抗菌100%長纖牡丹絲冬被，特價14,240元。圖／日比家族提供
TRUSSARDI德國原裝進口 四季控溫馬蘇里白鵝絨被。圖／日比家族提供
TRUSSARDI德國原裝進口 四季控溫馬蘇里白鵝絨被。圖／日比家族提供
Somma頂級雙宮繭牡丹絲冬被。圖／日比家族提供
Somma頂級雙宮繭牡丹絲冬被。圖／日比家族提供
EBC美國 HollofilII可水洗四孔中空纖維冬被，特價2,980元。圖／日比家族提供
EBC美國 HollofilII可水洗四孔中空纖維冬被，特價2,980元。圖／日比家族提供

鵝絨被 保暖

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