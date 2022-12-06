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聯手台灣設計師！GUCCI推官方LINE貼圖無料下載太懷舊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
古馳推出官方LINE帳號限定貼圖，並邀請台灣設計師操刀，洋溢出懷舊但摩登的GUCCI氣息。圖／GUCCI提供
古馳推出官方LINE帳號限定貼圖，並邀請台灣設計師操刀，洋溢出懷舊但摩登的GUCCI氣息。圖／GUCCI提供

你身上的衣物不只用來保暖，更在線條、輪廓、顏色、風格中藏入了訊息，一如社群轉體中的貼圖，結合了文字與影像，更有某種自身的代入。為慶祝Cosmogonie系列上市，精品品牌古馳（GUCCI）推出LINE官方帳號貼圖，以復古又摩登的懷舊風格插畫，讓每一瞬人與人連結溝通的一瞬，都要向星辰般閃耀、值得紀念！

曾在今年五月時於古堡走秀的GUCCI Cosmogonie﻿系列，將眼光投向遠方的星辰星宿，再「巧手」摘星，結合入時裝設計。宛如教士的銀色連帽長袍、雙色對比的拼接長裙或上衣，以及具象演繹銀河星圖的長袖T恤，帶有戲劇性效果的不對稱皺褶洋裝，要讓她（或他）的穿戴者宛如星辰般閃耀、重現星星般的風采。

而本次為了Cosmogonie﻿系列推出的官方帳號LINE貼圖更邀請台灣設計師鄒駿昇Page Tsou執行，以「時空旅人Time Traveler」為概念，並呼應「星叢Cosmogonie」系列。八張貼圖的時髦男女們，或躺臥在沙灘椅上、或騎乘著帶有鮮明義式風格的摩托車、或戴上圓頂黑色禮帽與條紋上衣，並搭配上OK、Bye Bye、Thank You、Perfect、Good Morining等生活日常用語。

只要加入GUCCI LINE官方帳號好友，便可下載Gucci Cosmogonie系列動態貼圖，時間只到2023年1月5日為止。同時八款動態貼圖中再隱藏了一個小遊戲：人物主角們紛紛執持著不同的GUCCI經典包款如1955 Horsebit馬銜包、Bamboo 1947竹節包、今年7月甫推出的Attache包…你認得出幾個？不如跟朋友一起下載、一同進行GUCCI包款辨識小PK吧！

Cosmogonie系列黃色皺褶不對稱洋裝，價格店洽。圖／GUCCI提供
Cosmogonie系列黃色皺褶不對稱洋裝，價格店洽。圖／GUCCI提供
Cosmogonie系列藍色星光長T恤，79,000元。圖／GUCCI提供
Cosmogonie系列藍色星光長T恤，79,000元。圖／GUCCI提供
Cosmogonie系列紅白雙色拼接繫帶外套，價格店洽。圖／GUCCI提供
Cosmogonie系列紅白雙色拼接繫帶外套，價格店洽。圖／GUCCI提供
Cosmogonie系列紅白雙色百摺裙，價格店洽。圖／GUCCI提供
Cosmogonie系列紅白雙色百摺裙，價格店洽。圖／GUCCI提供
Cosmogonie系列紅色條紋中空連身裙，價格店洽。圖／GUCCI提供
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貼圖 LINE Gucci 品牌

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