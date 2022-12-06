全家便利商店「12.12年終盛典」咖啡、霜淇淋限時閃購優惠

充滿節慶感的12月，除了期待聖誕佳節及跨年，全家便利商店「12.12年終盛典」也帶來滿滿驚喜！即日起至2023年1月3日全家便利商店會員App「隨買跨店取」、全+1商城及旗下電商平台「全家行動購」將一同推出雙12優惠，讓消費者年末盡情買好物、開心迎新年。

全家便利商店會員App「隨買跨店取」即日起至12月13日推出超過16組優惠商品，包括全通路獨家販售的威德雙酵益生菌3入特價2,150元（原價每入1,380元），等同52折優惠；全家便利商店獨賣的生巧克力戀乳雪糕6入特價179元（原價每入40元），每入現省10元；FMC養生新飲品芝麻米漿、芋頭紫米漿購買6入享7折特價149元；人氣茶飲品牌伊甸園系列指定商品任選6入特價116元，等同每瓶不到20元。

12月10日至12月12日全家便利商店會員App「隨買跨店取」還有5組限時閃購優惠，咖啡控、霜淇淋控絕對要把握！包括Let’s Café特大杯經典美式咖啡（不限冰熱）15杯特價488元，總價省下超過400元（原價每杯60元，每會員限購2組，兌換期限至2023年6月30日）；Let’s Café特大杯經典拿鐵（不限冰熱）15杯特價588元，平均每杯不到40元（原價每杯70元，每會員限購2組，兌換期限至2023年6月30日）；Fami!ce全家霜淇淋12支特價388元，平均每支不到33元（不限口味，每會員限購2組，兌換期限至2023年6月30日）；香蕉單入買6送6，12入特價120元（每會員限購2組，兌換期限2023年1月31日）；12月12日「全盈好咖日」限定Let’s Café中杯經典拿鐵（不限冰熱）買3送3（每會員限購1組，兌換期限至2023年3月31日）。

即日起至2023年1月3日「全家行動購」舉辦「全家i健康年終慶」，購買指定保健食品單筆滿1,212元就送12杯Let’s Café中杯經典美式咖啡（2023年1月23日前陸續發送至會員App「隨買跨店取」，兌換期限至2023年4月30日）；12月7日至12月20日指定日用商品單件88折，雙12當天全館消費滿千元現折120元；12月7日至12月20日常溫商品消費滿99元、冷凍商品消費滿199元享免運，全館指定商品任選2件現折120元；12月7日至2023年1月3日全館單筆滿1,212元可抽高額旅遊金；12月21日至2023年1月3日週末享全館消費滿199元免運優惠，再送指定商品88折券；12月21日至2023年1月3日限定專區商品任選4件享4折，12月7日至12月20日則推出均一優惠價專區，箱購黑松純水、生活泡沫綠茶原價240元，活動均一價只要120元，等同半價優惠。

「全+1商城」推出限定閃購、限時免運，累計滿額送衛生紙等年終超特惠，即日起至2023年1月3日全館累計滿1,212元即贈送五月花極上抽取式衛生紙一串（於會員App集章趣累計積分兌換，每會員限換2次）；即日起至2023年1月3日精選大牌美食、品牌廚具特惠價，包含鍋寶全能廚神3鍋6件組原價3,480元、特價1,111元，王品嚴選肋眼牛排佐黑松露奶油醬原價749元、特價299元；12月7日至12月14日每天上午11點於「全+1商城」LINE官方帳號限時推播精選商品閃購，12月19日至2023年1月3日每天晚上7點精選聖誕、跨年商品閃購優惠；12月12日至12月19日全館消費不限金額免運費，12月20日至2023年1月3日全館單筆消費滿120元享免運。