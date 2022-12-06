我的時間不是你的時間 寶齊萊、百年靈推客訂限量時計

每個人一天中都有24小時，但每個人的時間運用管理皆不相同，又像是透過客製、限量，總能讓手上的時計格外珍貴。百年靈（Breitling）二度與Deus Ex Machina合作，推出限量的Top Time Deus計時碼表，而寶齊萊（Carl F Bucherer）則公布了旗下精湛工藝實驗室的訂制化服務，讓看似平凡、一視同仁的時間，獨特而珍貴。

重機與名表總擁抱了對機械的共同熱情，去年曾與澳洲訂製摩托車和衝浪裝備潮牌Deus Ex Machina聯名的百年靈Top Time Deus，在全世界都擁有不俗好評，上市後迅速斷貨絕版。第二版的Top Time Deus計時碼表則維持了相同設計：蘑菇頭計時按鈕、閃電形指針，但換上天藍搭配白色的面盤，同樣限量2,000只，並使用經瑞士天文台認證的精密計時碼表機芯。也由於百年靈在全球持續開設全新店型，兩造更聯手推出聯名時裝與配件系列包含：手拿包、帽子、棉質長T恤等單品，將在首爾、紐約、米蘭、倫敦與雪梨等六間專賣店獨家販售。

想展現與眾不同？客製化將是個體與自由意志的展現。寶齊萊的「寶齊萊精湛工藝實驗室」，將針對Heritage系列的雙外緣陀飛輪限量腕表、Manero外緣動力萬年曆腕表、Manero交響樂三問腕表等具有收藏意義的高單價表款進行客訂，像是特殊顏色、具有個人意義的符號縮寫，甚至是匹配汽車顏色的隕石材質面盤，又或是特製的磷光飾面表盤、將可在夜光或低光源情境下展現瑞士國歌的歌詞。