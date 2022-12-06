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我的時間不是你的時間 寶齊萊、百年靈推客訂限量時計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
百年靈二度與澳洲生活風格品牌Deus Ex Machina二度聯名，並提供服裝、包款等全方位品項，但僅在全球六間品牌專賣店販售。圖／百年靈提供
百年靈二度與澳洲生活風格品牌Deus Ex Machina二度聯名，並提供服裝、包款等全方位品項，但僅在全球六間品牌專賣店販售。圖／百年靈提供

每個人一天中都有24小時，但每個人的時間運用管理皆不相同，又像是透過客製、限量，總能讓手上的時計格外珍貴。百年靈（Breitling）二度與Deus Ex Machina合作，推出限量的Top Time Deus計時碼表，而寶齊萊（Carl F Bucherer）則公布了旗下精湛工藝實驗室的訂制化服務，讓看似平凡、一視同仁的時間，獨特而珍貴。

重機與名表總擁抱了對機械的共同熱情，去年曾與澳洲訂製摩托車和衝浪裝備潮牌Deus Ex Machina聯名的百年靈Top Time Deus，在全世界都擁有不俗好評，上市後迅速斷貨絕版。第二版的Top Time Deus計時碼表則維持了相同設計：蘑菇頭計時按鈕、閃電形指針，但換上天藍搭配白色的面盤，同樣限量2,000只，並使用經瑞士天文台認證的精密計時碼表機芯。也由於百年靈在全球持續開設全新店型，兩造更聯手推出聯名時裝與配件系列包含：手拿包、帽子、棉質長T恤等單品，將在首爾、紐約、米蘭、倫敦與雪梨等六間專賣店獨家販售。

想展現與眾不同？客製化將是個體與自由意志的展現。寶齊萊的「寶齊萊精湛工藝實驗室」，將針對Heritage系列的雙外緣陀飛輪限量腕表、Manero外緣動力萬年曆腕表、Manero交響樂三問腕表等具有收藏意義的高單價表款進行客訂，像是特殊顏色、具有個人意義的符號縮寫，甚至是匹配汽車顏色的隕石材質面盤，又或是特製的磷光飾面表盤、將可在夜光或低光源情境下展現瑞士國歌的歌詞。

這項服務已先在瑞士的琉森、日內瓦、蘇黎世發表，並陸續巡迴至歐洲、美洲各城市，預計未來也將在亞洲部分地區提供，敬請期待。

百年靈二度與澳洲生活風格品牌Deus Ex Machina二度聯名，帶來限量2,000只的Top Time Deus計時碼表，搭配小牛皮表帶，訂價16萬5,000元。圖／百年靈提供
百年靈二度與澳洲生活風格品牌Deus Ex Machina二度聯名，帶來限量2,000只的Top Time Deus計時碼表，搭配小牛皮表帶，訂價16萬5,000元。圖／百年靈提供
時間如何與眾不同？寶齊萊針對旗下高單價腕表推出客訂服務，未來將在亞洲部分地區推出。圖／寶齊萊提供
時間如何與眾不同？寶齊萊針對旗下高單價腕表推出客訂服務，未來將在亞洲部分地區推出。圖／寶齊萊提供
寶齊萊客製化Manero交響樂三問報時腕表，價格店洽。圖／寶齊萊提供
寶齊萊客製化Manero交響樂三問報時腕表，價格店洽。圖／寶齊萊提供
從面盤顏色、表帶、寶石鑲嵌、面盤材質，都能展現獨一無二的自由設計可能。圖／寶齊萊提供
從面盤顏色、表帶、寶石鑲嵌、面盤材質，都能展現獨一無二的自由設計可能。圖／寶齊萊提供
封閉式表背有著摩托車圖案，象徵Deus Ex Machina與重機生活的淵源。圖／百年靈提供
封閉式表背有著摩托車圖案，象徵Deus Ex Machina與重機生活的淵源。圖／百年靈提供
寶齊萊客製化Manero交響樂三問報時腕表，價格店洽。圖／寶齊萊提供
寶齊萊客製化Manero交響樂三問報時腕表，價格店洽。圖／寶齊萊提供

瑞士 腕表

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