快訊

聚焦利他、永續 台達電創辦人鄭崇華再推新書

陳明通指導論文頻爆抄襲爭議 高嘉瑜預告：很快會下台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚喜耶誕交換禮物DON DON DONKI幫你準備好 會員點數限時2倍送

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
300元禮物可購入眼周穴道按摩眼罩及可愛Donpen梳子。圖／DON DON DONKI提供
300元禮物可購入眼周穴道按摩眼罩及可愛Donpen梳子。圖／DON DON DONKI提供

耶誕節最熱門的活動非交換禮物莫屬，DON DON DONKI貼心幫大家準備好300、500與1,000元的禮物推薦清單，滿足各種聚會預算需求，不用再苦惱交換禮物到底要送什麼好，另有驚奇搞怪禮物挑戰友情指數。為了滿足辦趴需求，更限時釋出多款聖誕節包裝的零食餅乾，同時自12月9日起舉辦連4個週末會員點數2倍送活動，會員單筆消費滿2,000元，還能帶走限量Donpen限量版桌曆。此外，12月23～25日耶誕老公公還會現身在西門店及忠孝新生店門市發送糖果，讓消費者更沈浸在耶誕氣氛。

300元禮物推薦工作追劇舒壓必備的眼周穴道按摩眼罩、超Q的Donpen梳子；500元禮物推薦西門店專屬讓人全身都香香的美妝保養聖誕限定組，另外還有冬季必備的動物造型超細纖維擦頭包巾；1,000元禮物推薦E.B. MADE LED熒火4段定時精油加濕器，或是忠孝新生店限定的&honey melty 蜂蜜亮澤柔順激安限定組，讓收到的朋友在家擁有沙龍級舒壓享受。覺得一般交換禮物太無聊，DON DON DONKI也準備了實用又絕對令人印象深刻的禮物清單，包括電動修鼻毛機、Lift Up Trainer口角美人微笑訓練器、充氣式舒壓拳擊沙包等，讓聚會充滿驚喜。

DON DON DONKI限時釋出多款聖誕節包裝的零食餅乾，包含風味糖、玉米餅、洋芋圈與巧克力餅等，想要大肆採購，把握12月9日起連續4個週末，會員消費點數2倍送，每4點即可兌換1元，而會員單筆消費滿2,000元還能獲得2023年Donpen限量版桌曆乙個，數量有限，贈完為止。

修鼻毛機、微笑訓練器、拳擊沙包等吸睛的交換禮物，一起增添派對爆點。圖／DON DON DONKI提供
修鼻毛機、微笑訓練器、拳擊沙包等吸睛的交換禮物，一起增添派對爆點。圖／DON DON DONKI提供
1,000元禮物可選擇高級E.B. MADE LED熒火4段定時精油加濕器，或是&honey melty蜂蜜亮澤柔順激安限定組。圖／DON DON DONKI提供
1,000元禮物可選擇高級E.B. MADE LED熒火4段定時精油加濕器，或是&honey melty蜂蜜亮澤柔順激安限定組。圖／DON DON DONKI提供
500元禮物推薦美妝保養聖誕限定組及動物造型超細纖維擦頭包巾。圖／DON DON DONKI提供
500元禮物推薦美妝保養聖誕限定組及動物造型超細纖維擦頭包巾。圖／DON DON DONKI提供

交換禮物 零食 聚會

延伸閱讀

耶誕喝這味！星巴克新推「紅絲絨燕麥奶那堤、星冰樂」，必搭日本耶誕傳統「草莓蛋糕」

群益期貨2023年ESG桌曆 業界首推書籤、收納多功能桌曆

耶誕來這！12月九族文化村聖誕老人和女郎邀你過佳節

麗寶耶誕新年城活動 2月28日前每晚炫麗燈光活動

相關新聞

可愛爆擊！7-ELEVEN貓貓蟲咖波主題店插旗信義區 限定周邊粉絲買爆

咖波粉暴動啦！7-ELEVEN攜手萌寵教主貓貓蟲咖波打造「7-ELEVEN × 貓貓蟲咖波主題店」，即日起於台北信義區療...

快閃兩個月！「史努比太空梭扭蛋機」降落新光三越台北南西店 帶大家到外太空過聖誕節、迎接兔年 超限量公仔將現身

時間進入12月，再過不久就是聖誕節、跨年及農曆新年了，新光三越台北南西店這回邀請到曾被美國太空總署邀請登上月球的史努比，來陪大家迎接重要的節日，有全台首次登場的「太空梭扭蛋機」及「太空迷幻漫遊區」打卡拍照必訪夯點，還有總數限量1500隻的「太空員史努比限量公仔」等著粉絲帶回家珍藏，展覽將從12/8(四)～1/29(日)，記得排好行程＋搶購～

只限明天！好市多「黑色購物週」第5天 整條鮭魚、牛肉真空包優惠登場

好市多「黑色購物週」即將進入週末銷售最高潮，稍早同樣在Costco App搶先揭露隔天即將推出的優惠商品清單，往年會員最...

限3天！Cold Stone冰淇淋「買1送1」 冰淇淋爆米花新登場

迎接黑色購物節，COLD STONE自11月25日起，連續3天推出「冰淇淋買1送1」優惠；2款季節限定口味「耶誕金濃巧」...

板橋大遠百「冰雪奇幻樂園」開幕！藍白耶誕樹、旋轉木馬與咖啡杯統統都有

板橋耶誕城近年已經成為北台灣最大的聖誕節慶祝活動地點，今年周邊的「板橋大遠百」也跟上這次耶誕商機，推出「冰雪奇幻樂園」，共有聖誕樹、咖啡杯場景與旋轉木馬等多處遊樂設施與打卡景點，隨便拍都好看！

搶拍5米巨大白爛貓！「白爛貓的Chill意日常限定店」免費入場，打卡送「白爛貓貼紙」，剁手爽買300樣周邊

爛爛粉還沒衝？為歡慶白爛貓7歲生日，特別推出「白爛貓的Chill意日常」七週年期間限定店，一樓就有座高達5公尺的「超巨大爛爛」坐鎮，加上店內將近300款的各式周邊、療癒小物，讓爛爛粉逛一天都不膩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。