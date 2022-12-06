驚喜耶誕交換禮物DON DON DONKI幫你準備好 會員點數限時2倍送

耶誕節最熱門的活動非交換禮物莫屬，DON DON DONKI貼心幫大家準備好300、500與1,000元的禮物推薦清單，滿足各種聚會預算需求，不用再苦惱交換禮物到底要送什麼好，另有驚奇搞怪禮物挑戰友情指數。為了滿足辦趴需求，更限時釋出多款聖誕節包裝的零食餅乾，同時自12月9日起舉辦連4個週末會員點數2倍送活動，會員單筆消費滿2,000元，還能帶走限量Donpen限量版桌曆。此外，12月23～25日耶誕老公公還會現身在西門店及忠孝新生店門市發送糖果，讓消費者更沈浸在耶誕氣氛。

300元禮物推薦工作追劇舒壓必備的眼周穴道按摩眼罩、超Q的Donpen梳子；500元禮物推薦西門店專屬讓人全身都香香的美妝保養聖誕限定組，另外還有冬季必備的動物造型超細纖維擦頭包巾；1,000元禮物推薦E.B. MADE LED熒火4段定時精油加濕器，或是忠孝新生店限定的&honey melty 蜂蜜亮澤柔順激安限定組，讓收到的朋友在家擁有沙龍級舒壓享受。覺得一般交換禮物太無聊，DON DON DONKI也準備了實用又絕對令人印象深刻的禮物清單，包括電動修鼻毛機、Lift Up Trainer口角美人微笑訓練器、充氣式舒壓拳擊沙包等，讓聚會充滿驚喜。