聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚喜耶誕交換禮物DON DON DONKI幫你準備好 會員點數限時2倍送
耶誕節最熱門的活動非交換禮物莫屬，DON DON DONKI貼心幫大家準備好300、500與1,000元的禮物推薦清單，滿足各種聚會預算需求，不用再苦惱交換禮物到底要送什麼好，另有驚奇搞怪禮物挑戰友情指數。為了滿足辦趴需求，更限時釋出多款聖誕節包裝的零食餅乾，同時自12月9日起舉辦連4個週末會員點數2倍送活動，會員單筆消費滿2,000元，還能帶走限量Donpen限量版桌曆。此外，12月23～25日耶誕老公公還會現身在西門店及忠孝新生店門市發送糖果，讓消費者更沈浸在耶誕氣氛。
300元禮物推薦工作追劇舒壓必備的眼周穴道按摩眼罩、超Q的Donpen梳子；500元禮物推薦西門店專屬讓人全身都香香的美妝保養聖誕限定組，另外還有冬季必備的動物造型超細纖維擦頭包巾；1,000元禮物推薦E.B. MADE LED熒火4段定時精油加濕器，或是忠孝新生店限定的&honey melty 蜂蜜亮澤柔順激安限定組，讓收到的朋友在家擁有沙龍級舒壓享受。覺得一般交換禮物太無聊，DON DON DONKI也準備了實用又絕對令人印象深刻的禮物清單，包括電動修鼻毛機、Lift Up Trainer口角美人微笑訓練器、充氣式舒壓拳擊沙包等，讓聚會充滿驚喜。
DON DON DONKI限時釋出多款聖誕節包裝的零食餅乾，包含風味糖、玉米餅、洋芋圈與巧克力餅等，想要大肆採購，把握12月9日起連續4個週末，會員消費點數2倍送，每4點即可兌換1元，而會員單筆消費滿2,000元還能獲得2023年Donpen限量版桌曆乙個，數量有限，贈完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言