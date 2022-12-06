迎接疫後旅遊熱潮 感受新加坡多元的全「星」體驗

隨著國境解封，悶了許久的台灣民眾早就等不及想要出國旅行，或是開始著手規劃明年旅遊行程，而擁有多元文化色彩的新加坡，近年都是海外旅遊熱門選項，不論是疫後想要親近大自然、或是感受異國文化及美食等，都是相當適合闔家出遊的國家。

尤其在疫情仍影響生活的情況下，旅客想要安全出遊但又希望減少管制，目前新加坡完整接種疫苗的人占總人口超過93%，施打第三劑人數更高達80%，當地防疫措施在今年8月底也大幅放寬，完整接種旅客只需於入境前三天填寫線上入境卡（SG Arrival Card），即可免隔離入境新加坡，也不需提供任檢測證明，未完整接種疫苗的旅客則只需出示48小時內陰性證明，並購買停留星國期間的旅遊保險，即可直接入境，且在室內可以不用戴口罩。

面對瞬息萬變的後疫情時代，新加坡也積極調整策略，並在安全的範圍內有條不紊地持續推動多元活動。新加坡旅遊局更以「即刻隨心所往，心想獅城（SingapoReimagine）」作為策略，持續行銷星國旅遊。

其中，新加坡不僅只是充滿摩天大樓的國際都會，更有包括雙溪布洛濕地保護區、濱海灣花園等能夠親近自然的空間，沉浸於原始森林或是和超萌又可愛的水獺來個不期而遇；色彩斑斕的娘惹排屋和特色餐點等獨具一格卻內含多元文化特色的「文化潮遊」，也是新加坡觀光的一大賣點。