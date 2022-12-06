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頭獎抽瑪莎拉蒂！7-ELEVEN攜手4大卡通肖像獨家推12款「限量聖誕禮物福袋」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
通路首賣！7-ELEVEN攜手四大卡通肖像，獨家推12款限量聖誕禮物福袋。圖／7-ELEVEN提供
通路首賣！7-ELEVEN攜手四大卡通肖像，獨家推12款限量聖誕禮物福袋。圖／7-ELEVEN提供

誰說福袋只有過年才能試手氣？瞄準聖誕節送禮、交換禮物需求，7-ELEVEN首賣聖誕禮物福袋，攜手SNOOPY、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波等超夯人氣肖像推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，總限量19.6萬個，將於12月14日凌晨0點起於全門市限量現貨販售，foodomo、foodpanda、Uber Eats等三大外送平台同步限量開賣，除了可愛包裝與零食飲料之外，抽獎券頭獎更將大方抽價值359萬元的Maserati瑪莎拉蒂最新款Grecale GT跑旅，另有台北W飯店、Microsoft Surface GO 3以及1月再抽第二重神秘大獎等加碼禮，預計抽出總價值超過900萬元的大獎。

許多民眾喜歡在過年試手氣，福袋的驚喜感也成為年前討論度最高的熱門話題，號稱史上最難搶的7-ELEVEN福袋往往開賣當天就秒殺。今年為打造市場差異性及話題度，瞄準聖誕送禮商機，搶先於12月14日推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，並依照交換禮物最常見的預算規格推出299元、499元、999元等三種價位的聖誕禮物福袋，福袋內容包括全新開發限量周邊商品、價值上千元的商品／品牌優惠券、零食飲料商品組合，且皆附有抽獎券，購買999元福袋最高可獲得4次抽獎機會。

7-ELEVEN「限量四大卡通聖誕禮物福袋」強打「高人氣卡通」、「高實用性周邊」、「高CP值」，依照不同價位全新開發托特包、提袋、年度計畫本、束口袋提籃、摺疊收納箱等實用日常周邊。福袋皆附贈品牌優惠券，包括CITY PRIMA精品美式咖啡、CITY CAFE大杯美式咖啡、現萃茶經典純奶茶等熱門飲品買一送一優惠券；999元福袋更祭出星巴克免費中杯美式咖啡一杯、鈴鹿賽道樂園指定設施免費搭乘一次、海昌粉紅玻尿酸保養液60ml享1元兌換券等專屬加碼優惠，優惠券總價值超過6,000元。

為回饋消費者支持，7-ELEVEN「限量四大卡通聖誕禮物福袋」更祭出「好康價」優惠，12月14日至12月27日持指定10大支付工具購買聖誕禮物福袋單筆滿500元結帳享立折50元優惠或10%點數回饋。「限量四大卡通聖誕禮物福袋」同步也在foodomo、foodpanda、Uber Eats等三大外送平台限量開賣，foodomo不限新／舊戶購買福袋輸入專屬優惠碼「福袋好好買」優惠碼，外送自取消費滿299元可折抵30元。

7-ELEVEN本次推出的299元限量聖誕禮物福袋限量共10萬個、款式隨機，其中「Hello Kitty款福袋」為粉嫩色系Hello Kitty設計絨毛托特包，「Miffy款福袋」為Miffy設計絨毛托特包，「SNOOPY款福袋」為SNOOPY設計防潑水拉鍊提袋，「貓貓蟲咖波款福袋」為貓貓蟲咖波設計防潑水拉鍊提袋。每個福袋皆內含肖像設計年度計畫本1入、25張門市與企業品牌優惠券＋1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券。

499元限量聖誕禮物福袋限量共8萬個、款式隨機，其中「SNOOPY束口收納提籃款」、「Miffy束口收納提籃款」可折疊壓縮省空間，外出野餐或居家收納都好用；「SNOOPY摺疊收納箱款」、「貓貓蟲咖波摺疊收納箱款」為摺疊收納箱設計，也可當椅凳（乘坐限重80KG）。每款福袋皆內含肖像設計兩用大毛毯一入、25張門市與企業品牌優惠券＋1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券（序號加碼送1組，共2組中獎機會）。

999元限量聖誕禮物福袋限量共1.6萬個、可挑款，主角皆為肖像設計實用小家電，包括「Hello Kitty咖啡機款」、「SNOOPY咖啡機款」、「SNOOPY多功能料理鍋款」、「貓貓蟲咖波多功能料理鍋款」，每款皆內含34張門市與企業品牌優惠券＋1套門市品牌商品組合、1張大獎抽獎券（序號加碼送3組，共4組中獎機會）。

7-ELEVEN攜手Hello Kitty推限量聖誕禮物福袋，將於12月14日凌晨0點起於全門市現貨販售，foodomo、foodpanda、Uber Eats等三大外送平台同步限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手Hello Kitty推限量聖誕禮物福袋，將於12月14日凌晨0點起於全門市現貨販售，foodomo、foodpanda、Uber Eats等三大外送平台同步限量開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市攜手SNOOPY、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波等超夯人氣肖像推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，將於12月14日凌晨0點起於全門市限量現貨販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市攜手SNOOPY、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波等超夯人氣肖像推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，將於12月14日凌晨0點起於全門市限量現貨販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手貓貓蟲咖波推出299元、499元、999元等三種價位的限量聖誕禮物福袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手貓貓蟲咖波推出299元、499元、999元等三種價位的限量聖誕禮物福袋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手MIFFY推出限量聖誕禮物福袋，全新開發托特包、年度計畫本、束口袋提籃等實用日常周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手MIFFY推出限量聖誕禮物福袋，全新開發托特包、年度計畫本、束口袋提籃等實用日常周邊。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市攜手SNOOPY、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波等超夯人氣肖像推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，總限量19.6萬個，將於12月14日凌晨0點起於全門市限量現貨販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市攜手SNOOPY、Hello Kitty、MIFFY、貓貓蟲咖波等超夯人氣肖像推出「限量四大卡通聖誕禮物福袋」，總限量19.6萬個，將於12月14日凌晨0點起於全門市限量現貨販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手SNOOPY推限量聖誕禮物福袋，並依照交換禮物最常見的預算規格推出299元、499元、999元等三種價位。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手SNOOPY推限量聖誕禮物福袋，並依照交換禮物最常見的預算規格推出299元、499元、999元等三種價位。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手四大卡通肖像獨家推12款限量聖誕禮物福袋，頭獎抽價值359萬元的Maserati瑪莎拉蒂最新Grecale GT跑旅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手四大卡通肖像獨家推12款限量聖誕禮物福袋，頭獎抽價值359萬元的Maserati瑪莎拉蒂最新Grecale GT跑旅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手SNOOPY推限量聖誕禮物福袋，頭獎抽Maserati瑪莎拉蒂最新款Grecale GT跑旅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手SNOOPY推限量聖誕禮物福袋，頭獎抽Maserati瑪莎拉蒂最新款Grecale GT跑旅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手Hello Kitty推限量聖誕禮物福袋，福袋內容包括全新開發限量周邊商品、價值上千元的商品品牌優惠券、零食飲料商品組合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手Hello Kitty推限量聖誕禮物福袋，福袋內容包括全新開發限量周邊商品、價值上千元的商品品牌優惠券、零食飲料商品組合。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手貓貓蟲咖波推出299元、499元、999元等三種價位的限量聖誕禮物福袋，999元福袋更直接祭出星巴克免費中杯美式咖啡一杯、鈴鹿賽道樂園指定設施免費搭乘一次、海昌粉紅玻尿酸保養液60ml享1元兌換券等專屬加碼優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首度攜手貓貓蟲咖波推出299元、499元、999元等三種價位的限量聖誕禮物福袋，999元福袋更直接祭出星巴克免費中杯美式咖啡一杯、鈴鹿賽道樂園指定設施免費搭乘一次、海昌粉紅玻尿酸保養液60ml享1元兌換券等專屬加碼優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手MIFFY推出限量聖誕禮物福袋，頭獎大方抽價值359萬元的Maserati瑪莎拉蒂最新款Grecale GT跑旅。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手MIFFY推出限量聖誕禮物福袋，頭獎大方抽價值359萬元的Maserati瑪莎拉蒂最新款Grecale GT跑旅。圖／7-ELEVEN提供

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