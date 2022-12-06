以香堇調香！愛馬仕聞香珍藏香堇皮革淡香水奢華登場

以天藍色花瓣綻放美麗、優雅姿態的香堇，成為愛馬仕聞香珍藏系列中的全新主角，新推出「香堇皮革淡香水」，向永恆的香堇致意，並與皮革香氣互相激盪，呈現出與眾不同的皇家姿態。

香堇被認為是謹慎的象徵，其香氣細膩微妙，彷彿喚醒童年中的春天記憶，看似柔軟仙氣的莖稈，與美麗的花瓣，賦予香堇獨特的存在。愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel，選用產自盧河畔圖爾雷泰（阿爾卑斯省）珍稀的香堇品種，從中調配出以香堇為主香調的香水。

而Christine Nagel更擅長讓看似不協調的物品，彼此和諧產出新風格，香堇遇上堅韌的cuir Volynka皮革，來自愛馬仕皮具部門的特有材質，以由櫟樹皮經過植物鞣革工藝製作而成。

香堇與皮革的相遇，讓雙方呈現出濃郁、優雅的皇家風範般的香氣，Christine Nagel讓花朵與皮革的香氣競相浮現，彼此平衡，溫柔細膩完全浸入皮革的力道之中，最終呈現和諧一致。