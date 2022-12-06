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劍湖山跨年煙火VIP雙人景觀套票限量50組 12月8日開搶

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
劍湖山世界跨年煙火每年吸引上萬人到場觀賞，VIP雙人觀賞套票限量50組將開搶。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界跨年煙火每年吸引上萬人到場觀賞，VIP雙人觀賞套票限量50組將開搶。圖／劍湖山世界提供

劍湖山跨年煙火即將登場，雙人VIP觀賞套票12月8日開搶，限量50組售完為止，絕佳視野只留給有緣人。此外，劍湖山世界也推出聖誕節活動，12月25日前周末裝扮成聖誕老公公等角色，門票只要299元，12月壽星現場購票也享299元優惠。

劍湖山世界經理張華紋說，劍湖山煙火秀今年將邁入第16周年，每年都會吸引上萬人到場觀賞，特別保留VIP觀賞位置，跨年雙人VIP煙火觀賞套票限量50組，12月8日準時開搶，希望大家到劍湖山從早玩到晚，一起觀賞國宴級的煙火秀。

張華紋表示，今年跨年氣氛熱絡，有許多民眾提前規畫跨年行程，跨年當天劍湖山度假大飯店房間已全部被預定，目前一房難求，再加上劍湖山推出2666限定日優惠，12月的空房也所剩不多，若有訂房需求要手刀預約。

張華紋也說，聖誕節即將來臨，劍湖山世界為遊樂設施裝上聖誕裝飾，營造聖誕節歡樂氣氛，也邀請民眾裝扮成聖誕老人、馴鹿、聖誕樹等角色，即日起至12月25日每周末，變裝可享門票299元入園；12月壽星現場憑證購票，12月每天都可以享299元優惠。

劍湖山世界G5廣場布滿紅通通的聖誕紅，營造歡樂聖誕節氣氛。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界G5廣場布滿紅通通的聖誕紅，營造歡樂聖誕節氣氛。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界邀請聖誕老公公在北歐海盜村與民眾相見歡。圖／劍湖山世界提供
劍湖山世界邀請聖誕老公公在北歐海盜村與民眾相見歡。圖／劍湖山世界提供
劍湖山推出聖誕裝扮活動，假日門票優惠299元。圖／劍湖山世界提供
劍湖山推出聖誕裝扮活動，假日門票優惠299元。圖／劍湖山世界提供

跨年 劍湖山世界 聖誕節

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