劍湖山跨年煙火VIP雙人景觀套票限量50組 12月8日開搶

劍湖山跨年煙火即將登場，雙人VIP觀賞套票12月8日開搶，限量50組售完為止，絕佳視野只留給有緣人。此外，劍湖山世界也推出聖誕節活動，12月25日前周末裝扮成聖誕老公公等角色，門票只要299元，12月壽星現場購票也享299元優惠。

劍湖山世界經理張華紋說，劍湖山煙火秀今年將邁入第16周年，每年都會吸引上萬人到場觀賞，特別保留VIP觀賞位置，跨年雙人VIP煙火觀賞套票限量50組，12月8日準時開搶，希望大家到劍湖山從早玩到晚，一起觀賞國宴級的煙火秀。

張華紋表示，今年跨年氣氛熱絡，有許多民眾提前規畫跨年行程，跨年當天劍湖山度假大飯店房間已全部被預定，目前一房難求，再加上劍湖山推出2666限定日優惠，12月的空房也所剩不多，若有訂房需求要手刀預約。