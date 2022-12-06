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你的最佳旅遊小夥伴上手啦！萬寶龍推新款世界時區手表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
低光源時也能清楚看到時間，再也不怕手機的藍光傷眼。圖／萬寶龍提供
低光源時也能清楚看到時間，再也不怕手機的藍光傷眼。圖／萬寶龍提供

看著朋友一個個出國好羨慕？不管是京都、紐約、倫敦...每一個城市都讓人好羨慕。如果還沒訂機票或即將出發，萬寶龍（Montblanc）推出新款明星傳承系列世界時區腕表，讓思緒「分心」跟另一個城市時間同步，也將成為旅遊時間管理的最佳小幫手。

43精鋼毫米的手表面盤上，一幅繪有世界五大洲與經緯子午線的世界地圖，散發了縱橫全貌、胸懷世界的玫瑰金篆刻地圖。環繞地圖四周的共有24個城市名稱、以代表不同時區，同時面盤的明暗兩種色調，再代表了所在城市的晝夜顯示。原來這種設計源自19世紀末、20世紀初的Minerva懷表，並保留了拋光鵝卵石形表殼、洋蔥形表冠等設計特色。

但如何調整MB 29.20自動上鍊機芯的世界時區功能呢？只要透過表冠的兩段式位置、加上八點鐘方向按鈕，就能同時設定當地時間與世界時區。同時面盤上的柳葉形玫瑰金指針、小時時標也塗飾以Super-Luminova夜光塗料，讓你在飛機上的睡眠時刻，隨時舉起手表閱讀、也不傷眼。訂價22萬4,800元，並將採常規生產。

透明後底蓋中的MB 29.20機芯，將展示機芯精細繁複的修飾工序。圖／萬寶龍提供
透明後底蓋中的MB 29.20機芯，將展示機芯精細繁複的修飾工序。圖／萬寶龍提供
透明後底蓋可欣賞MB 29.20機芯，和正面的玫瑰金世界地圖，正反面皆美輪美奐。圖／萬寶龍提供（合成圖）
透明後底蓋可欣賞MB 29.20機芯，和正面的玫瑰金世界地圖，正反面皆美輪美奐。圖／萬寶龍提供（合成圖）
環繞地圖四周的24個城市名稱代表了不同時區，而面盤的明暗色調並反應了所在城市（與時區）的晝夜狀態。圖／萬寶龍提供
環繞地圖四周的24個城市名稱代表了不同時區，而面盤的明暗色調並反應了所在城市（與時區）的晝夜狀態。圖／萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）推出新款明星傳承系列世界時區腕表，鎖定商務旅客「手腕」。圖／萬寶龍提供
萬寶龍（Montblanc）推出新款明星傳承系列世界時區腕表，鎖定商務旅客「手腕」。圖／萬寶龍提供

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