你的最佳旅遊小夥伴上手啦！萬寶龍推新款世界時區手表

看著朋友一個個出國好羨慕？不管是京都、紐約、倫敦...每一個城市都讓人好羨慕。如果還沒訂機票或即將出發，萬寶龍（Montblanc）推出新款明星傳承系列世界時區腕表，讓思緒「分心」跟另一個城市時間同步，也將成為旅遊時間管理的最佳小幫手。

43精鋼毫米的手表面盤上，一幅繪有世界五大洲與經緯子午線的世界地圖，散發了縱橫全貌、胸懷世界的玫瑰金篆刻地圖。環繞地圖四周的共有24個城市名稱、以代表不同時區，同時面盤的明暗兩種色調，再代表了所在城市的晝夜顯示。原來這種設計源自19世紀末、20世紀初的Minerva懷表，並保留了拋光鵝卵石形表殼、洋蔥形表冠等設計特色。