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你的最佳旅遊小夥伴上手啦！萬寶龍推新款世界時區手表
看著朋友一個個出國好羨慕？不管是京都、紐約、倫敦...每一個城市都讓人好羨慕。如果還沒訂機票或即將出發，萬寶龍（Montblanc）推出新款明星傳承系列世界時區腕表，讓思緒「分心」跟另一個城市時間同步，也將成為旅遊時間管理的最佳小幫手。
43精鋼毫米的手表面盤上，一幅繪有世界五大洲與經緯子午線的世界地圖，散發了縱橫全貌、胸懷世界的玫瑰金篆刻地圖。環繞地圖四周的共有24個城市名稱、以代表不同時區，同時面盤的明暗兩種色調，再代表了所在城市的晝夜顯示。原來這種設計源自19世紀末、20世紀初的Minerva懷表，並保留了拋光鵝卵石形表殼、洋蔥形表冠等設計特色。
但如何調整MB 29.20自動上鍊機芯的世界時區功能呢？只要透過表冠的兩段式位置、加上八點鐘方向按鈕，就能同時設定當地時間與世界時區。同時面盤上的柳葉形玫瑰金指針、小時時標也塗飾以Super-Luminova夜光塗料，讓你在飛機上的睡眠時刻，隨時舉起手表閱讀、也不傷眼。訂價22萬4,800元，並將採常規生產。
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