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陸猴頭菇第12批農藥超標 食藥署3度攔截日本哈密瓜違規

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
日本出口「TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.鮮哈密瓜(FRESH MELON)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
日本出口「TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.鮮哈密瓜(FRESH MELON)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署今公布最新一周邊境不合格食品清單，其中大陸出口的乾猴頭菇再度驗出農藥殘留超標，來到今年第12批；日本出口的哈密瓜也檢出半年第3批不合格，皆為同一進口商所犯，食藥署已要求30日內提交預防改善措施，所有不合格食品全數皆已退運、銷毀。

本周邊境共攔截8項不合格食品，其中乾猴頭菇繼上周食藥署公布停止受理查驗登記後，又出現一批，報驗受理日期為今年10月31日。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，今年1月到11月15日的統計為止，目前乾猴頭菇總計不合格批數來到12批。

本次違規的中國「乾猴頭菇(DRIED HERICIUM MUSHROOM)」係由「上立企業有限公司」進口，在邊境查驗中檢出殘留農藥克美素0.33 ppm，不符合「農藥殘留容許量標準」規定，總重4,785公斤全數退運銷毀。

由「上佳水果有限公司」進口的「TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.鮮哈密瓜(FRESH MELON)」也被檢出殘留農藥Nitenpyram 0.01 ppm、撲滅松0.02 ppm；依據台灣食品法規，Nitenpyram為不得檢出殘留物、撲滅松定量極限則為0.01 ppm，因此全數28公斤皆退運銷毀。

陳慶裕說明，日本出口的哈密瓜半年累計已有3批不合格，皆為「上佳水果有限公司」進口商輸入，上次已針對進口商採取百分百查驗，本次又被檢出不合格後，食藥署已要求30日內提交預防改善措施，同時需要連續5批合格進口記錄，同時進口量須達不合格量的3倍，才會考慮鬆綁查驗措施。

同時，由「台灣新果國際有限公司」進口的美國「PRETTY LADY AUTUMN CRISP鮮葡萄(FRESH GRAPES)」，檢出殘留農藥賽扶寧0.07 ppm，超出定量極限的定量極限為0.01 ppm，總重1,567.7公斤；由「亞米國際有限公司」進口的菲律賓「SINCERITY尿蝦(LIVE MANTIS SHRIMPS)」，檢出重金屬鎘5.5 mg/kg，超出限量的0.5 mg/kg，全數44公斤。所有不合格食品皆已退運銷毀，不會流入市面，同時所有不合格食品進口商未來進口同品項產品，抽驗比率將提高至20%至50%。

中國大陸出口「乾猴頭菇(DRIED HERICIUM MUSHROOM)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
中國大陸出口「乾猴頭菇(DRIED HERICIUM MUSHROOM)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
菲律賓出口「SINCERITY尿蝦(LIVE MANTIS SHRIMPS)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
菲律賓出口「SINCERITY尿蝦(LIVE MANTIS SHRIMPS)」檢出重金屬含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「PRETTY LADY AUTUMN CRISP鮮葡萄(FRESH GRAPES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供
美國出口「PRETTY LADY AUTUMN CRISP鮮葡萄(FRESH GRAPES)」檢出農藥殘留含量不符規定。圖／食藥署提供

食藥署 日本 農藥殘留

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