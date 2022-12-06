陸猴頭菇第12批農藥超標 食藥署3度攔截日本哈密瓜違規

食藥署今公布最新一周邊境不合格食品清單，其中大陸出口的乾猴頭菇再度驗出農藥殘留超標，來到今年第12批；日本出口的哈密瓜也檢出半年第3批不合格，皆為同一進口商所犯，食藥署已要求30日內提交預防改善措施，所有不合格食品全數皆已退運、銷毀。

本周邊境共攔截8項不合格食品，其中乾猴頭菇繼上周食藥署公布停止受理查驗登記後，又出現一批，報驗受理日期為今年10月31日。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，今年1月到11月15日的統計為止，目前乾猴頭菇總計不合格批數來到12批。

本次違規的中國「乾猴頭菇(DRIED HERICIUM MUSHROOM)」係由「上立企業有限公司」進口，在邊境查驗中檢出殘留農藥克美素0.33 ppm，不符合「農藥殘留容許量標準」規定，總重4,785公斤全數退運銷毀。

由「上佳水果有限公司」進口的「TOYOMARUSYOUZI CO., LTD.鮮哈密瓜(FRESH MELON)」也被檢出殘留農藥Nitenpyram 0.01 ppm、撲滅松0.02 ppm；依據台灣食品法規，Nitenpyram為不得檢出殘留物、撲滅松定量極限則為0.01 ppm，因此全數28公斤皆退運銷毀。

陳慶裕說明，日本出口的哈密瓜半年累計已有3批不合格，皆為「上佳水果有限公司」進口商輸入，上次已針對進口商採取百分百查驗，本次又被檢出不合格後，食藥署已要求30日內提交預防改善措施，同時需要連續5批合格進口記錄，同時進口量須達不合格量的3倍，才會考慮鬆綁查驗措施。