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體驗加州迪士尼私人晚宴 限量「雙樂園皇家套票」開賣
雄獅攜手私人旅遊俱樂部Le Orano推出「加州迪士尼VIP雙樂園皇家套票」，安排隨行管家結合快速通關服務，可玩遍加州迪士尼雙樂園，並到園內私人會所「21 Royal」餐廳享受VIP晚宴，套票每人10萬7000元起，限量20組，目前僅開放2023年2月2號及2月9號訂購日期。
雄獅旅遊表示，「21 Royal」餐廳原本為華特．迪士尼於樂園中的個人會所，後來轉變成需提前預訂提供精緻晚宴的私人用餐場所，全室以19 世紀新奧爾良流行的帝國風格裝飾，民眾可在鋪著白色亞麻桌布、鮮花、鍍金餐具和水晶杯的餐桌上用餐，餐點則由出身加州米其林一星餐廳主廚與侍酒師操刀呈現。
雄獅旅遊指出，晚宴將安排翻譯全程陪同，客人抵達後有專屬管家獻上招牌雞尾酒，並進行會所導覽，主廚將依客人飲食習慣安排7道料理，晚宴結束後再到「21 Royal」露臺欣賞表演。
雄獅旅遊表示，「加州迪士尼VIP雙樂園皇家套票」包含「加州迪士尼樂園」、「迪士尼加州冒險樂園」單日門票及「21 Royal」晚宴，將有整日VIP隨行導覽人員陪同及Genie+快速通關服務，另加碼贈送「The Sip and Savor Pass」，可免費兌換亞洲春節風味餐點。
此外，針對寒假春節期間，也推薦「美國加州迪士尼樂園2023年春節套票」，每人最低3222元起，下訂再贈價值25美元的 Genie+ 快速通關服務，限量3百份，單筆訂購4張套票可再額外獲25美元禮物卡一張。
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