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飛碟雲現身2小時 武陵農場遊客驚艷

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
近日天氣變化、水氣增加，台中市和平區武陵農場有遊客抬頭發現難得一見的「飛碟雲」，藍天映襯飛碟形狀的圓盤白雲，與地面正盛開的黃色芳香萬壽菊相呼應，畫面相當有趣。圖／武陵農場提供
近日天氣變化、水氣增加，台中市和平區武陵農場有遊客抬頭發現難得一見的「飛碟雲」，藍天映襯飛碟形狀的圓盤白雲，與地面正盛開的黃色芳香萬壽菊相呼應，畫面相當有趣。圖／武陵農場提供

是飛碟雲！近日天氣變化、水氣增加，台中市和平區武陵農場有遊客抬頭發現難得一見的「飛碟雲」，藍天映襯飛碟形狀的圓盤白雲，與地面正盛開的黃色芳香萬壽菊相呼應，畫面相當有趣。農場表示，這兩日北部降雨、水氣增加，中部高山有機會見到「飛碟雲」，遊客上山不妨多抬頭望望，說不定有意想不到的驚喜。

武陵農場副場長胡發韜指出，「飛碟雲」也就是氣象學上的「莢狀雲」，依高度不同區分「莢狀層積雲」、「莢狀高積雲」、「莢狀捲積雲」，雲朵會形成一連串的長條狀，形狀宛如豆莢，遠看宛如飛碟，十分奇特。

「飛碟雲」常在2000至8000公尺高空形成，因此在武陵地區遇見這神秘的飛碟雲，機會是相對低且罕見。上月30日中午，有遊客拍攝到天空出現像飛碟形狀的雲朵，相當特別，前後約出現2小時，隨著風吹拂逐漸飄散。

農場表示，目前芳香萬壽正值盛開，預估最佳賞花期可到12月下旬，柳杉步道與沿溪步道間的「草原飛碟造型」景觀，恰好與天空的「飛碟雲」相呼應，不少遊客捕捉到這畫面，引發討論。

有遊客打趣表示，一定是天上的飛碟，也想來武陵農場看看地上芳香萬壽菊的飛碟朋友吧。

此外，近來有極少數缺乏發公德心民眾，貪圖方便採折芳香萬壽菊，踩踏進入花叢拍照，農場除已於入口花園架設2支24小時監視器，並由解說志工向遊客宣導保護花木景觀與維護自然生態觀念。

近日天氣變化、水氣增加，台中市和平區武陵農場有遊客抬頭發現難得一見的「飛碟雲」，藍天映襯飛碟形狀的圓盤白雲，與地面正盛開的黃色芳香萬壽菊相呼應，畫面相當有趣。圖／武陵農場提供
近日天氣變化、水氣增加，台中市和平區武陵農場有遊客抬頭發現難得一見的「飛碟雲」，藍天映襯飛碟形狀的圓盤白雲，與地面正盛開的黃色芳香萬壽菊相呼應，畫面相當有趣。圖／武陵農場提供
近日天氣變化、水氣增加，台中市和平區武陵農場有遊客抬頭發現難得一見的「飛碟雲」，藍天映襯飛碟形狀的圓盤白雲，與地面正盛開的黃色芳香萬壽菊相呼應，畫面相當有趣。圖／武陵農場提供
近日天氣變化、水氣增加，台中市和平區武陵農場有遊客抬頭發現難得一見的「飛碟雲」，藍天映襯飛碟形狀的圓盤白雲，與地面正盛開的黃色芳香萬壽菊相呼應，畫面相當有趣。圖／武陵農場提供

武陵農場 監視器

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