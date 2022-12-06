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每盒10800元！欣葉NAGOMI御節料理 吃得到28道菜色

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
欣葉「NAGOMI」今年首度限量推出「和 二段御重」御節料理，每套10,800元。圖／欣葉提供
欣葉「NAGOMI」今年首度限量推出「和 二段御重」御節料理，每套10,800元。圖／欣葉提供

不同於台灣的農曆新年年菜，日本的傳統文化中，會在跨年後品嚐「御節料理」，為新年迎來好運。欣葉旗下的日式料理「NAGOMI」今年以36種季節食材、28道料理，限量推出「和 二段御重」，讓民眾可以感受到日本的跨年文化。同時還提供指定酒飲加購優惠，增添歡聚時的微醺氣氛。

日本慶祝元旦所品嚐的「御節料理」，最初為供奉神明的食物，如今已成為重要的傳統文化。各項精緻的料理，會層層擺放在「重箱」之中，藉此代表層層的福氣與好運。同時各種食材也具有吉祥的寓意象徵。例如「真鯛」代表豐收喜賀、「海老」象徵長壽，鯡魚子及鮭魚卵則意指多子多孫。

本次「NAGOMI」所推出的「和 二段御重」，採二層重箱設計，精緻的日本漆盒以靛藍色為底，再以金銀雙色漆繪製出銀河圖樣。內容物則是集結了日本和牛、鮟鱇魚肝、南非活鮑魚、台灣烏魚子等36種食材，共計設計28道料理。其中，「真鯛昆布締刺身」選用當日捕撈的真鯛，先以鹽、清酒清洗處理後，再用北海道昆布包覆魚身，藉由傳統昆布締手法低溫熟成3日，藉此濃縮並增添魚肉的鮮味與旨味。「醋橘漬鰆魚刺身」則是以醋漬手法處理，呈現出不同的清新風采。日本直送來台的「鮟鱇魚肝」及「日本和牛」，則透過多道工法處理，藉此呈現成熟風味。

除此之外，還有「磯煮鮑魚」、「松葉蟹砧卷」、「干貝雲丹燒」、「比目魚西京燒」等品項，適合3～5人共享，每套10,800元，自即日起至12月25日期間限時供應，並於12月31日指定時段開放取餐。購買「和 二段御重」的消費者，可以1,680元加購瑪麗亞莊園「生機花園白蘇維翁」及「初戀滋味粉紅酒」一組（各1瓶）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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