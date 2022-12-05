好運最時尚！梵克雅寶幸運草Alhambra 帶貨王COS也迷上

能駕馭所有風格的梵克雅寶好運符碼Alhambra，無疑是當今最受歡迎的珠寶。日前大喜的網紅徐琁COS，帶貨力超強、被稱為「IG經濟部長」，除了陸續發布風格婚紗美照、與所有人分享幸福喜悅，也分享了配戴好運珠寶Alhambra最新白K金璣鏤雕花圖騰的穿搭，並發文表示「我自己也愛爆這個新色實在是太美」她身穿白色絨毛背心和帽子、配上黑色牛仔褲和紅色毛呢提包，材質充滿冬季氣息、配色簡約又鮮明，甜美中有個性。璣鏤雕花圖騰的魅力連COS弟弟也大為讚賞，被她笑封「榮登直男也看得懂的珠寶」。

日前梵克雅寶於台北101舉辦Alhambra展的時候，兩大時尚網紅KIWI李涵和李瑜還攜手逛展並留影合照，雖然兩人都是一身白，但一個火辣有型、一個溫柔清新，合照起來竟也毫無違和。李涵以金色機鏤雕花圖騰的Alhambra搭配低胸露肩白色小洋裝，展現屬於她自己的幸運姿態。配戴黑色幸運草、搭配猶如公主般泡泡袖長洋裝的李瑜更感性表示，自己人生中的第一件珠寶就是黑色縞瑪瑙Alhambra，不僅是幸運物，更是她的護身符。