曾之喬、許路兒就算狀時也要穿上的FENDI Roma限定系列

今年FENDI歡慶經典包款Baguette誕生25周年紀念，並於9月時，在Baguette包躍升為全球最夯IT包的紐約舉辦時裝秀，品牌高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones也邀請最具代表性的紐約設計師Marc Jacobs共同創作，重新詮釋FENDI Roma LOGO，展現紐約市中心獨有的魅力美學。

FENDI Roma 限定系列新款服裝亦於頸部衣標處設計有嶄新標誌「FENDI ROMA MARC JACOBS NEW YORK CITY」等字樣，展現羅馬與紐約兩大時尚都市擦撞出的火花。這款別具魅力的FENDI Roma LOGO，點綴於包括有Peekaboo、Baguette、Sunshine shopper等各式FENDI經典包款和針織、牛仔款型服裝等主打商品上。FENDI Roma 字母印花與遍滿版的FENDI Roma LOGO

也出現在男女裝系列現代時尚、街頭風穿搭單品中，秉承FENDI品牌DNA，展現LOGO的無限魅力。

全新的FENDI Roma字母印花經革新設計，在針織單品上呈現有如同噴塗印制在單品表面的效果，洋溢街頭搖滾風格，在本系列豐富刺繡的半身裙和長褲款型中，呈現出極具個性的鮮明對比，包括藝人曾之喬、許路兒、時尚網紅唐葳搶先穿搭。同系列男女皆宜的FENDI DOMINO高筒鞋 ，也採用印有FENDI Roma LOGO的帆布製作，設計簡約但細節做工精巧，打造年輕時髦活力。