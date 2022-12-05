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曾之喬、許路兒就算狀時也要穿上的FENDI Roma限定系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
曾之喬穿FENDI Roma限定系列。圖／摘自藝人IG
曾之喬穿FENDI Roma限定系列。圖／摘自藝人IG

今年FENDI歡慶經典包款Baguette誕生25周年紀念，並於9月時，在Baguette包躍升為全球最夯IT包的紐約舉辦時裝秀，品牌高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones也邀請最具代表性的紐約設計師Marc Jacobs共同創作，重新詮釋FENDI Roma LOGO，展現紐約市中心獨有的魅力美學。

FENDI Roma 限定系列新款服裝亦於頸部衣標處設計有嶄新標誌「FENDI ROMA MARC JACOBS NEW YORK CITY」等字樣，展現羅馬與紐約兩大時尚都市擦撞出的火花。這款別具魅力的FENDI Roma LOGO，點綴於包括有Peekaboo、Baguette、Sunshine shopper等各式FENDI經典包款和針織、牛仔款型服裝等主打商品上。FENDI Roma 字母印花與遍滿版的FENDI Roma LOGO

也出現在男女裝系列現代時尚、街頭風穿搭單品中，秉承FENDI品牌DNA，展現LOGO的無限魅力。

全新的FENDI Roma字母印花經革新設計，在針織單品上呈現有如同噴塗印制在單品表面的效果，洋溢街頭搖滾風格，在本系列豐富刺繡的半身裙和長褲款型中，呈現出極具個性的鮮明對比，包括藝人曾之喬、許路兒、時尚網紅唐葳搶先穿搭。同系列男女皆宜的FENDI DOMINO高筒鞋 ，也採用印有FENDI Roma LOGO的帆布製作，設計簡約但細節做工精巧，打造年輕時髦活力。

FENDI Roma限定系列高筒休閒鞋，28,500元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列高筒休閒鞋，28,500元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列Peekaboo ISeeU中型款，18萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列Peekaboo ISeeU中型款，18萬2,000元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列背心，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列背心，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列WOC，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列WOC，30,500元。圖／FENDI提供
FENDI推出FENDI Roma限定系列，特別添飾Marc Jacobs革新設計的FENDI Roma Logo。圖／FENDI提供
FENDI推出FENDI Roma限定系列，特別添飾Marc Jacobs革新設計的FENDI Roma Logo。圖／FENDI提供
許路兒穿FENDI Roma限定系列。圖／摘自藝人IG
許路兒穿FENDI Roma限定系列。圖／摘自藝人IG
FENDI推出FENDI Roma限定系列，特別添飾Marc Jacobs革新設計的FENDI Roma Logo。圖／FENDI提供
FENDI推出FENDI Roma限定系列，特別添飾Marc Jacobs革新設計的FENDI Roma Logo。圖／FENDI提供
FENDI推出FENDI Roma限定系列，特別添飾Marc Jacobs革新設計的FENDI Roma Logo。圖／FENDI提供
FENDI推出FENDI Roma限定系列，特別添飾Marc Jacobs革新設計的FENDI Roma Logo。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列Sunshine Shopper迷你款，56,000元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列Sunshine Shopper迷你款，56,000元。圖／FENDI提供
時尚網紅唐葳、許路兒穿FENDI Roma限定系列。圖／摘自藝人IG
時尚網紅唐葳、許路兒穿FENDI Roma限定系列。圖／摘自藝人IG
時尚網紅唐葳穿FENDI Roma限定系列。圖／摘自IG
時尚網紅唐葳穿FENDI Roma限定系列。圖／摘自IG
FENDI Roma限定系列洋裝，59,000元。圖／FENDI提供
FENDI Roma限定系列洋裝，59,000元。圖／FENDI提供

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