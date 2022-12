Sehun、車銀優埃及金字塔賞DIOR男裝秀 如科幻電影沙丘

Dior於落日後的埃及吉薩大金字塔前(The Pyramids of Giza)發表了2023秋季男裝系列,共75套由男裝創意總監Kim Jones打造的全新服裝與配件,以「星辰指引」所隱含的眾多意象為依歸,致敬古埃及智慧的繼往開來,也連結到這個當初因為命運的力量而創立的品牌精神。品牌同時於大秀前在開羅大埃及博物館(The Grand Egyptian Museum)展出由Kim Jones攜手Tremaine Emory於2019年創立的品牌Denim Tears共同創作的Dior Tears膠囊系列。眾多Dior品牌好友包括Sehun世勳、車銀優、Robert Pattinson與女友Suki Waterhouse等人皆出席看秀大秀。

此次發表的秋季系列,以各種灰階色彩襯托沙漠從黎明到落日的豐富光影變化,各種星辰的意象貫穿整個系列的設計:無論是離我們最近的星斗、亦或是僅能透過NASA太空望遠鏡觀測到位於光年之外的星系,都成為創意靈動的印花圖騰,製作的細節和手法秉持此次繼往開來的精神,傳承Dior工坊恪守的嚴謹製程與傳承精神,Kim Jones透過服裝的型態重新解構、重組了品牌、甚至當代的服裝史,向傳統男士服裝與嶄新科技元素的結合致敬:女裝廓型融入現代男裝的打版剪裁中,例如以50年代Bonne Fortune不對稱百褶裙為靈感而誕生的全新仿馬毛羊毛半蘇格蘭裙。具有科技功能的外衣則以高級訂製服的手法製作:西裝與獨具風格魅力的大衣採用創新技術打造的透明機能緹花面料,經典刺繡工藝演繹未來主義色彩的風格。

星辰,一直是Dior品牌的一個重要元素:品牌的創立,源自於迪奧先生在聖奧諾雷路上踢到的一只金屬星星,讓他堅信這是命運的指示,因而成立高級訂製服品牌,首場時裝秀更以「New Look」徹底顛覆時裝界。Dior 2023秋季男裝系列也是品牌歡慶75週年一系列別開生面的時裝秀之一:今年的男裝時裝秀從冬日黎明時分在巴黎亞歷山大三世橋上展開,緊接著來到夏季溫暖和煦的Granville與Charleston鄉村田野,而如今則來到埃及吉薩金字塔前,致敬Dior繼往開來的傳承精神。