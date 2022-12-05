Sehun、車銀優埃及金字塔賞DIOR男裝秀 如科幻電影沙丘

Dior於落日後的埃及吉薩大金字塔前（The Pyramids of Giza）發表了2023秋季男裝系列，共75套由男裝創意總監Kim Jones打造的全新服裝與配件，以「星辰指引」所隱含的眾多意象為依歸，致敬古埃及智慧的繼往開來，也連結到這個當初因為命運的力量而創立的品牌精神。品牌同時於大秀前在開羅大埃及博物館（The Grand Egyptian Museum）展出由Kim Jones攜手Tremaine Emory於2019年創立的品牌Denim Tears共同創作的Dior Tears膠囊系列。眾多Dior品牌好友包括Sehun世勳、車銀優、Robert Pattinson與女友Suki Waterhouse等人皆出席看秀大秀。

此次發表的秋季系列，以各種灰階色彩襯托沙漠從黎明到落日的豐富光影變化，各種星辰的意象貫穿整個系列的設計：無論是離我們最近的星斗、亦或是僅能透過NASA太空望遠鏡觀測到位於光年之外的星系，都成為創意靈動的印花圖騰，製作的細節和手法秉持此次繼往開來的精神，傳承Dior工坊恪守的嚴謹製程與傳承精神，Kim Jones透過服裝的型態重新解構、重組了品牌、甚至當代的服裝史，向傳統男士服裝與嶄新科技元素的結合致敬：女裝廓型融入現代男裝的打版剪裁中，例如以50年代Bonne Fortune不對稱百褶裙為靈感而誕生的全新仿馬毛羊毛半蘇格蘭裙。具有科技功能的外衣則以高級訂製服的手法製作：西裝與獨具風格魅力的大衣採用創新技術打造的透明機能緹花面料，經典刺繡工藝演繹未來主義色彩的風格。

星辰，一直是Dior品牌的一個重要元素：品牌的創立，源自於迪奧先生在聖奧諾雷路上踢到的一只金屬星星，讓他堅信這是命運的指示，因而成立高級訂製服品牌，首場時裝秀更以「New Look」徹底顛覆時裝界。Dior 2023秋季男裝系列也是品牌歡慶75週年一系列別開生面的時裝秀之一：今年的男裝時裝秀從冬日黎明時分在巴黎亞歷山大三世橋上展開，緊接著來到夏季溫暖和煦的Granville與Charleston鄉村田野，而如今則來到埃及吉薩金字塔前，致敬Dior繼往開來的傳承精神。