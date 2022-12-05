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Sehun、車銀優埃及金字塔賞DIOR男裝秀 如科幻電影沙丘

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DIOR品牌好友車銀優出席於埃及舉辦的DIOR 2023秋季男裝大秀。圖／DIOR提供
DIOR品牌好友車銀優出席於埃及舉辦的DIOR 2023秋季男裝大秀。圖／DIOR提供

Dior於落日後的埃及吉薩大金字塔前（The Pyramids of Giza）發表了2023秋季男裝系列，共75套由男裝創意總監Kim Jones打造的全新服裝與配件，以「星辰指引」所隱含的眾多意象為依歸，致敬古埃及智慧的繼往開來，也連結到這個當初因為命運的力量而創立的品牌精神。品牌同時於大秀前在開羅大埃及博物館（The Grand Egyptian Museum）展出由Kim Jones攜手Tremaine Emory於2019年創立的品牌Denim Tears共同創作的Dior Tears膠囊系列。眾多Dior品牌好友包括Sehun世勳、車銀優、Robert Pattinson與女友Suki Waterhouse等人皆出席看秀大秀。

此次發表的秋季系列，以各種灰階色彩襯托沙漠從黎明到落日的豐富光影變化，各種星辰的意象貫穿整個系列的設計：無論是離我們最近的星斗、亦或是僅能透過NASA太空望遠鏡觀測到位於光年之外的星系，都成為創意靈動的印花圖騰，製作的細節和手法秉持此次繼往開來的精神，傳承Dior工坊恪守的嚴謹製程與傳承精神，Kim Jones透過服裝的型態重新解構、重組了品牌、甚至當代的服裝史，向傳統男士服裝與嶄新科技元素的結合致敬：女裝廓型融入現代男裝的打版剪裁中，例如以50年代Bonne Fortune不對稱百褶裙為靈感而誕生的全新仿馬毛羊毛半蘇格蘭裙。具有科技功能的外衣則以高級訂製服的手法製作：西裝與獨具風格魅力的大衣採用創新技術打造的透明機能緹花面料，經典刺繡工藝演繹未來主義色彩的風格。

星辰，一直是Dior品牌的一個重要元素：品牌的創立，源自於迪奧先生在聖奧諾雷路上踢到的一只金屬星星，讓他堅信這是命運的指示，因而成立高級訂製服品牌，首場時裝秀更以「New Look」徹底顛覆時裝界。Dior 2023秋季男裝系列也是品牌歡慶75週年一系列別開生面的時裝秀之一：今年的男裝時裝秀從冬日黎明時分在巴黎亞歷山大三世橋上展開，緊接著來到夏季溫暖和煦的Granville與Charleston鄉村田野，而如今則來到埃及吉薩金字塔前，致敬Dior繼往開來的傳承精神。

DIOR品牌好友Sehun世勳出席於埃及舉辦的DIOR 2023秋季男裝大秀。圖／DIOR提供
DIOR品牌好友Sehun世勳出席於埃及舉辦的DIOR 2023秋季男裝大秀。圖／DIOR提供
由不同題材的面料、外衣與配件堆疊，構成一層層的包覆與保護。圖／DIOR提供
由不同題材的面料、外衣與配件堆疊，構成一層層的包覆與保護。圖／DIOR提供
全新半蘇格蘭裙靈感來自50年代名為Bonne Fortune的不對稱百褶裙。圖／DIOR提供
全新半蘇格蘭裙靈感來自50年代名為Bonne Fortune的不對稱百褶裙。圖／DIOR提供
DIOR長期品牌大使Robert Pattinson與女友Suki Waterhouse合體出席於埃及舉辦的DIOR 2023秋季男裝大秀。圖／DIOR提供
DIOR長期品牌大使Robert Pattinson與女友Suki Waterhouse合體出席於埃及舉辦的DIOR 2023秋季男裝大秀。圖／DIOR提供
Kim Jones攜手Tremaine Emory於2019年創立的品牌Denim Tears一同推出Dior Tears膠囊系列。圖／DIOR提供
Kim Jones攜手Tremaine Emory於2019年創立的品牌Denim Tears一同推出Dior Tears膠囊系列。圖／DIOR提供
印花來自NASA太空望遠鏡所觀測到的宇宙星辰圖案。圖／DIOR提供
印花來自NASA太空望遠鏡所觀測到的宇宙星辰圖案。圖／DIOR提供
由不同題材的面料、外衣與配件堆疊，構成一層層的包覆與保護。圖／DIOR提供
由不同題材的面料、外衣與配件堆疊，構成一層層的包覆與保護。圖／DIOR提供
DIOR於埃及吉薩金字塔（The Pyramids of Giza）發表2023秋季男裝系列。圖／DIOR提供
DIOR於埃及吉薩金字塔（The Pyramids of Giza）發表2023秋季男裝系列。圖／DIOR提供
DIOR於埃及吉薩金字塔（The Pyramids of Giza）發表2023秋季男裝系列。圖／DIOR提供
DIOR於埃及吉薩金字塔（The Pyramids of Giza）發表2023秋季男裝系列。圖／DIOR提供
未來主義風格的服其實士是以傳統工坊技藝的展現。圖／DIOR提供
未來主義風格的服其實士是以傳統工坊技藝的展現。圖／DIOR提供
印花來自NASA太空望遠鏡所觀測到的宇宙星辰圖案。圖／DIOR提供
印花來自NASA太空望遠鏡所觀測到的宇宙星辰圖案。圖／DIOR提供
DIOR於埃及吉薩金字塔（The Pyramids of Giza）發表2023秋季男裝系列。圖／DIOR提供
DIOR於埃及吉薩金字塔（The Pyramids of Giza）發表2023秋季男裝系列。圖／DIOR提供
Kim Jones攜手Tremaine Emory於2019年創立的品牌Denim Tears一同推出Dior Tears膠囊系列。圖／DIOR提供
Kim Jones攜手Tremaine Emory於2019年創立的品牌Denim Tears一同推出Dior Tears膠囊系列。圖／DIOR提供
全新半蘇格蘭裙靈感來自50年代名為Bonne Fortune的不對稱百褶裙。圖／DIOR提供
全新半蘇格蘭裙靈感來自50年代名為Bonne Fortune的不對稱百褶裙。圖／DIOR提供

品牌 Dior 埃及

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