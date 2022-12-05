可愛爆擊！7-ELEVEN貓貓蟲咖波主題店插旗信義區 限定周邊粉絲買爆

咖波粉暴動啦！7-ELEVEN攜手萌寵教主貓貓蟲咖波打造「7-ELEVEN × 貓貓蟲咖波主題店」，即日起於台北信義區療癒登場！主題店整體色系以咖波的淺藍色為主色調，從店招到店內天花板、牆壁、櫃台、桌椅等，滿滿都是咖波與他的好友們，大量運用貓貓蟲咖波的簡單童趣畫風，描繪角色們之間的日常互動，彷彿來到專屬樂園，讓粉絲不管在門市各個角落都能感受到咖波的可愛魅力，另還有主題店獨家開發首賣的咖波小雞絨毛筆袋、造型面紙套、抱枕桌等限定周邊以及CITY CAFE專屬設計杯款，粉絲們快衝一波打卡。

「7-ELEVEN × 貓貓蟲咖波主題店」從店外招牌就帶來滿滿驚喜，藍色招牌搭配貓貓蟲咖波、狗狗以及小雞，吸引粉絲目光。入店後抬頭就能看到貓貓蟲咖波、狗狗、奶泡貓、兔兔及咪卡的霓虹造型燈管在天花板迎賓，緊接著就是粉絲最喜愛的休憩區，桌面有滿版的咖波設計以及不同角色的椅面，讓人好想賴著不走；天花板則有大型的貓貓蟲咖波以及狗狗燈箱，加上奇幻雲朵與可愛的小雞作點綴，療癒感十足；一旁更緊鄰周邊商品陳列櫃，搭配整間店滿滿的咖波與好友們，首波共10款限定周邊，其中咖波小雞絨毛筆袋、造型面紙套、抱枕桌3款為主題店限定獨家推出，萌翻咖波粉居家日常。

來到主題店購買CITY CAFE系列飲品，還可獨享主題設計聯名杯，因應不同容量推出漂浮好朋友、咖波狗狗疊疊樂、貓貓貓蟲咖波共3款設計圖案，絕對讓你手握咖啡杯也能成為全場注目焦點。而為了讓咖波粉們有更完整的體驗，「7-ELEVEN × 貓貓蟲咖波主題店」也將於12月9日在門市舉辦人偶見面會，粉絲們別錯過。

7-ELEVEN貓貓蟲咖波主題店地址：7-ELEVEN松高門市（台北市信義區基隆路一段141號1樓）。