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蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手築間幸福鍋物 搶先領6張免運券再抽1年份火鍋免費吃

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物雙12攜手築間餐飲集團祭聯名鍋物、美食兌換券，邀請用戶挑戰天天吃鍋。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物雙12攜手築間餐飲集團祭聯名鍋物、美食兌換券，邀請用戶挑戰天天吃鍋。圖／蝦皮購物提供

台灣人超愛吃鍋，根據《食力》調查，平均超過8成5的受訪者每個月至少吃1次火鍋，33.4%的受訪者更是週週吃；據蝦皮購物站上數據觀察，年末火鍋湯底買氣更較平日成長至少6成。看準入冬吃鍋旺季以及台灣人熱愛火鍋的特性，蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」攜手築間餐飲集團聯名打造「多蝦蜊歡聚鍋套餐」搶攻火鍋商機，除了購買聯名「多蝦蜊歡聚鍋」加送1張築間9選1電子兌換券，只要於雙12前提前領取免運券，還可抽最高價值20萬的築間幸福鍋物1年份免費吃。

蝦皮購物與築間餐飲集團強強聯手，集結鮮蝦、蛤蜊等新鮮又澎湃的海鮮，聯名推出「多蝦蜊歡聚鍋」，內含白蝦12隻、蛤蜊12顆，還有超過10多種特色湯底任君挑選。蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰表示：「隨著防疫政策逐漸鬆綁，蝦皮購物看準年末聚餐熱潮與全台民眾愛吃火鍋的特性，雙12檔期除了攜手築間餐飲集團推出1年份火鍋免費吃大獎，更藉由聯名鍋物、直播抽美食電子兌換券等不同好禮，串聯線上線下消費回饋優惠總額上看近百萬。」

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」不只送出6張全站0元起免運券與超划算1.2折神券，即日起至12月12日只要領取全站免運券，就有機會抽到天天吃築間幸福鍋物的超級大獎，365張美國濕式熟成沙朗牛或松阪豬套餐2選1餐券讓你天天吃鍋吃到撐。同時加碼祭出蝦幣兌換好禮，包括免費聯名鍋抽獎券、築間餐飲旗下品牌美食兌換券等多重優惠。12月6日中午觀看「1想不到」直播或參與金多蝦年度大賞投票活動，也有機會免費獲得超強美食兌換券，讓你0元就能大嗑美食。不只線上狂灑超多優惠，實體消費回饋也少不了，活動期間於築間火鍋實體門市消費滿3,000元即送刮刮卡，有機會獲得蝦皮購物最高千元全站優惠券；即日起至12月12日於築間、燒肉Smile用餐，會員點數加碼最高回饋40%。

蝦皮購物攜築間餐飲集團串聯線上線下，打造多元消費體驗（右為蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰）。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物攜築間餐飲集團串聯線上線下，打造多元消費體驗（右為蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰）。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物聯名「多蝦蜊歡聚鍋」內含白蝦12隻、蛤蜊12顆超澎拜。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物聯名「多蝦蜊歡聚鍋」內含白蝦12隻、蛤蜊12顆超澎拜。圖／蝦皮購物提供

蝦皮購物 火鍋

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