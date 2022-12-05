這真的好毛！Charles & Keith打造熊抱哥包款 搶眼配色與絨毛質感讓人被萌暈

動畫製作公司皮克斯出品的「玩具總動員」電影，相信讓許多人都曾經隨著劇情又哭又笑過，而在續集中才出現「熊抱哥」有著草莓甜美配色又萌的外觀，加上反差個性設定，讓人留下深刻印象。於是新加坡時尚品牌Charles & Keith便以此為概念，利用圓滾滾的外型、柔軟觸感的絨毛質地，打造一系列的袋包與鞋款，讓人看了都會被萌暈。

Charles & Keith擷取了皮克斯動畫電影「玩具總動員 3」中最受歡迎的反派角色「熊抱哥」給人的印象，利用專屬的紫紅色作為主色調，打造出一系列包款。如熊抱哥鍊帶小方包，信封包型加上如熊耳般的可愛圓弧裝飾，結合滿版草莓印花，甜美不在話下；柔軟的紫紅絨毛搭配吸睛綴鍊背帶，散發濃厚復古氛圍的熊抱哥綴鍊流浪包，能立刻豐富穿搭細節。而其中最受關注的就是把熊抱哥的超萌表情復刻呈現的熊抱哥綴鍊托特包，絕對是電影粉絲必備款。鞋履部分延續相同元素，熊抱哥鉚釘樂福鞋，利用熊抱哥造型鉚釘裝飾鞋面，衝突美學設計，有著甜美卻不過分的風格。

正因絨毛質地特別容易療癒人心，於是Kangol也嗅到這股商機，推出溫柔舒適的毛毛系列袋包與帽款，結合特殊材質、繽紛色彩與流行款式，成為不可或缺的搭配單品。除了招牌鐘型帽，Kangol還使用自然掉落的兔毛製成FURGORA CUFF頭顱帽，表面纖維光滑蓬鬆，絨毛長而柔順。包款則將最實用又不退流行的托特包與水桶包穿上絨毛外衣，搭配奶油色與粉色等甜美糖果色，打造如棉花糖般的Q萌配件。

Kangol Bichon Ⅱ棉花糖系水桶包2,980元。圖／Kangol提供

Charles & Keith絨毛紐結手提包2,190元。圖／Charles & Keith提供

Kangol FURGORA CUFF頭顱帽2,880元。圖／Kangol提供

Charles & Keith綴鍊托特包3,290元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith鉚釘樂福鞋2,990元。圖／Charles & Keith提供