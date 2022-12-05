快訊

曾如廁昏迷40分鐘急送醫 70歲資深歌仔戲女星驚傳病危

成民進黨敗選戰犯？黃承國捲黑道風波發聲 盼黨中央成立調查小組

北捷文湖線又出包 六張犁往南港展覽館站出現異常延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男裝女穿更吸睛！Karencici設計師服裝上身帥過陳柏霖

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
歌手Karencici詮釋John Varvatos長版大衣。圖／John Varvatos提供
歌手Karencici詮釋John Varvatos長版大衣。圖／John Varvatos提供

服裝該不該有性別之分？換個人穿更會有意想不到的效果！女歌手Karencici日前飛往紐約，參加亞洲音樂節之際，特別造訪了男裝設計師品牌John Varvatos的門市，試穿當季服飾，散發出不輸男性的帥勁。而陳柏霖在出席雜誌舉辦派對時，也身穿了同一品牌服飾，無論造型與態度，都略遜Karencici一籌！

歌手Karencici日前飛往紐約，參加亞洲音樂節之際，特別造訪了男裝設計師品牌John Varvatos的門市，試穿當季服飾，散發出不輸男性的帥勁。圖／John Varvatos提供
歌手Karencici日前飛往紐約，參加亞洲音樂節之際，特別造訪了男裝設計師品牌John Varvatos的門市，試穿當季服飾，散發出不輸男性的帥勁。圖／John Varvatos提供

這季，男裝設計師品牌John Varvatos以顛覆傳統和打破制式為出發，讓正裝以不同元素交錯融合，帶來全新樣貌；經典圖案被賦予藝術感，體現不受束縛的折衷主義。John Varvatos透過大膽設計風格，及對細節堅持，展現洗鍊成熟韻味，使叛逆精神與紳士格調相互碰撞，凸顯「反叛王權」的精神。女歌手Karencici在日前的活動空檔，就受到男裝設計師品牌John Varvatos對於服飾美學呈現的理念吸引，特地造訪了位於紐約曼哈頓門市，試穿長版大衣及 Luce咖啡色天鵝絨西裝套裝，一身美式復古風潮，以女性之姿詮釋另類個性搖滾風尚。

歌手Karencici身穿John Varvatos Luce咖啡色天鵝絨西裝套裝，一身美式復古風潮，以女性之姿詮釋另類個性搖滾風尚。圖／John Varvatos提供
歌手Karencici身穿John Varvatos Luce咖啡色天鵝絨西裝套裝，一身美式復古風潮，以女性之姿詮釋另類個性搖滾風尚。圖／John Varvatos提供

無獨有偶，陳柏霖跑趴時也選穿著John Varvatos Levy 灰色西裝外套、素面白色襯衫，及黑色合身牛仔褲，正式與休閒感兼具的穿搭，彰顯率性。John Varvatos也預告將繼韓國之後，於2023年春季在台北開設第一間實體門市，讓消費者有更多的款式選擇。

陳柏霖跑趴時選穿著John Varvatos Levy 灰色西裝外套、素面白色襯衫，及黑色合身牛仔褲，正式與休閒感兼具的穿搭，彰顯率性。圖／John Varvatos提供
陳柏霖跑趴時選穿著John Varvatos Levy 灰色西裝外套、素面白色襯衫，及黑色合身牛仔褲，正式與休閒感兼具的穿搭，彰顯率性。圖／John Varvatos提供

而想要在衣著之外，為自己質感品味加分，增添瀟灑魅力，別忘了配件的重要性！天氣變冷，不想穿羽絨外套顯得臃腫，那麼適時的搭配圍巾就是不錯選擇，dunhill挑選喀什米爾羊毛製成的款式，既柔軟又有高質感。另外，隨身小配件也是點亮造型的利器，如同dunhill的Archive Deco系列短皮夾，外觀有著復古幾何圖案，忠實呈現裝飾主義精神，精緻又適合日常使用。

dunhill喀什米爾羊毛棕色圍巾14,500元。圖／dunhill提供
dunhill喀什米爾羊毛棕色圍巾14,500元。圖／dunhill提供

dunhill Archive Deco系列8卡短夾14,950元。圖／dunhill提供
dunhill Archive Deco系列8卡短夾14,950元。圖／dunhill提供

品牌 西裝

相關新聞

這真的好毛！Charles & Keith打造熊抱哥包款 搶眼配色與絨毛質感讓人被萌暈

動畫製作公司皮克斯出品的「玩具總動員」電影，相信讓許多人都曾經隨著劇情又哭又笑過，而在續集中才出現「熊抱哥」有著草莓甜美配色又萌的外觀，加上反差個性設定，讓人留下深刻印象。於是新加坡時尚品牌Charles & Keith便以此為概念，利用圓滾滾的外型、柔軟觸感的絨毛質地，打造一系列的袋包與鞋款，讓人看了都會被萌暈。

男裝女穿更吸睛！Karencici設計師服裝上身帥過陳柏霖

服裝該不該有性別之分？換個人穿更會有意想不到的效果！女歌手Karencici日前飛往紐約，參加亞洲音樂節之際，特別造訪了男裝設計師品牌John Varvatos的門市，試穿當季服飾，散發出不輸男性的帥勁。而陳柏霖在出席雜誌舉辦派對時，也身穿了同一品牌服飾，無論造型與態度，都略遜Karencici一籌！

達美樂「十大起司四喜披薩」半價開賣！ 一次吃10種起司

繼過去推出「1公斤究極起司披薩」之後，「達美樂」全新推出添加10種起司的「世界十大起司四喜披薩」，不僅可以享外帶半價的優...

有你共創 帶領台灣品牌進入日本市場

以設計品電商奠基，延伸募資、團購、IP授權、快閃店等業務皆有斐然成績的有你共創公司，今年起更拓展事業版圖，面向海外，企圖帶領台灣品牌進入日本市場，讓台灣的設計品有機會在日本發光發熱。

唐從聖首次執導全明星脫口秀 好評刷滿 明年加場

由資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的脫口秀「會演是英雄」，邀請金鐘天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅女神鄭茵聲共同主演，黃金陣容是近年唯一一檔大咖雲集的全明星脫口秀，今年演出完畢後受到粉絲熱烈迴響，將在明年於台北、台中加碼演出，有興趣的觀眾歡迎盡早購票。

合歡山鳶峰星空劇場7日啟用 開放10場次免費體驗

為推動合歡山觀星旅遊，南投縣政府與工研院合作建置「鳶峰星空劇場」，後天（7日）將落成啟用，縣府表示，為測試設備及檢視營運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。