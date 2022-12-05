男裝女穿更吸睛！Karencici設計師服裝上身帥過陳柏霖

服裝該不該有性別之分？換個人穿更會有意想不到的效果！女歌手Karencici日前飛往紐約，參加亞洲音樂節之際，特別造訪了男裝設計師品牌John Varvatos的門市，試穿當季服飾，散發出不輸男性的帥勁。而陳柏霖在出席雜誌舉辦派對時，也身穿了同一品牌服飾，無論造型與態度，都略遜Karencici一籌！

歌手Karencici日前飛往紐約，參加亞洲音樂節之際，特別造訪了男裝設計師品牌John Varvatos的門市，試穿當季服飾，散發出不輸男性的帥勁。圖／John Varvatos提供

這季，男裝設計師品牌John Varvatos以顛覆傳統和打破制式為出發，讓正裝以不同元素交錯融合，帶來全新樣貌；經典圖案被賦予藝術感，體現不受束縛的折衷主義。John Varvatos透過大膽設計風格，及對細節堅持，展現洗鍊成熟韻味，使叛逆精神與紳士格調相互碰撞，凸顯「反叛王權」的精神。女歌手Karencici在日前的活動空檔，就受到男裝設計師品牌John Varvatos對於服飾美學呈現的理念吸引，特地造訪了位於紐約曼哈頓門市，試穿長版大衣及 Luce咖啡色天鵝絨西裝套裝，一身美式復古風潮，以女性之姿詮釋另類個性搖滾風尚。

歌手Karencici身穿John Varvatos Luce咖啡色天鵝絨西裝套裝，一身美式復古風潮，以女性之姿詮釋另類個性搖滾風尚。圖／John Varvatos提供

無獨有偶，陳柏霖跑趴時也選穿著John Varvatos Levy 灰色西裝外套、素面白色襯衫，及黑色合身牛仔褲，正式與休閒感兼具的穿搭，彰顯率性。John Varvatos也預告將繼韓國之後，於2023年春季在台北開設第一間實體門市，讓消費者有更多的款式選擇。

陳柏霖跑趴時選穿著John Varvatos Levy 灰色西裝外套、素面白色襯衫，及黑色合身牛仔褲，正式與休閒感兼具的穿搭，彰顯率性。圖／John Varvatos提供

而想要在衣著之外，為自己質感品味加分，增添瀟灑魅力，別忘了配件的重要性！天氣變冷，不想穿羽絨外套顯得臃腫，那麼適時的搭配圍巾就是不錯選擇，dunhill挑選喀什米爾羊毛製成的款式，既柔軟又有高質感。另外，隨身小配件也是點亮造型的利器，如同dunhill的Archive Deco系列短皮夾，外觀有著復古幾何圖案，忠實呈現裝飾主義精神，精緻又適合日常使用。

dunhill喀什米爾羊毛棕色圍巾14,500元。圖／dunhill提供