達美樂「十大起司四喜披薩」半價開賣！ 一次吃10種起司

繼過去推出「1公斤究極起司披薩」之後，「達美樂」全新推出添加10種起司的「世界十大起司四喜披薩」，不僅可以享外帶半價的優惠，還有聖誕新年套餐方案，讓起司控們能夠享受歡樂的年末時光。同時達美樂更設計「起司占卜姓名學」活動，參與者還可獲得優惠序號。

歷經團隊耗時8個月研發的「世界十大起司四喜披薩」，先灑滿了「紐西蘭艾格蒙特起司、德國巧達起司、紐西蘭巧達起司、阿根廷高達起司、美國莫札瑞拉條狀起司、美國莫札瑞拉起司」等6種起司，堆疊出濃郁又富層次的風味，然後再開發4種異國料理風味，搭配成四喜口味。分別是「日本北海道卡門貝爾起司＋煙燻鮭魚」，「丹麥藍紋起司＋高級培根、切達乾酪」；「法國米莫萊特起司＋羅勒及櫻桃番茄」，還有「義大利帕瑪森起司＋波隆納牛肉派」，每種口味都是各具特色。

為慶祝新品上市，「世界十大起司四喜披薩」外帶享半價優惠，大披薩優惠價每個450元，小披薩優惠價每個300元。另外「聖誕新年套餐A」內含世界十大起司四喜大披薩、一般口味大披薩、香烤雞條15條、蒜香起司球5顆，外帶999元。「聖誕新年套餐B」內含世界十大起司四喜大披薩、一般口味大披薩、辣味雞腿5支，外帶999元。如需外送者，一般口味大披薩將替換為一般口味小披薩，價格不變。

此外，針對新品上市，達美樂並推出「起司占卜姓名學」網路活動，消費者可看到10種風味起司的介紹，並且還可輸入姓名，看看自己跟哪種起司個性最相似，並可獲得優惠折扣序號，現享世界十大起司四喜小披薩加上蒜香起司球的半價優惠。上傳結果至官方粉絲團，也有機會獲得「免費小披薩券」。