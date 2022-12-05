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唐從聖首次執導全明星脫口秀 好評刷滿 明年加場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
票房秒殺的全明星脫口秀「會演是英雄」明年於台北、台中加碼演出。圖／聯合數位文創提供
票房秒殺的全明星脫口秀「會演是英雄」明年於台北、台中加碼演出。圖／聯合數位文創提供

由資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的脫口秀「會演是英雄」，邀請金鐘天王曾國城、四金影后林美秀及跨界網紅女神鄭茵聲共同主演，黃金陣容是近年唯一一檔大咖雲集的全明星脫口秀，今年演出完畢後受到粉絲熱烈迴響，將在明年於台北、台中加碼演出，有興趣的觀眾歡迎盡早購票。

「會演是英雄」今年一路巡迴北中南，場場爆滿，受到大眾一致好評，首波演出票房就秒殺，四位演員展現深厚搞笑實力，即興演出的綜藝效果笑翻全場，連演員自己都笑場，現場觀眾看完後形容「非常舒壓」、「全程沒有冷場」、「笑到你流眼淚！」。演出內容也隨著巡迴場次調整，結合地方元素，上半場以脫口秀情境喜劇，邊鬥嘴邊傳授表演秘辛，讓觀眾笑著笑著就融入了，體現了「表演」就是生活中的一部分，明年二月將再度加碼演出。

由聯合數位文創、菊子娛樂、刺點創作工坊聯合推出的「會演是英雄」，於明年二月進軍國家戲劇院、台中屯區藝文中心演出，最低優惠八六折，購票請上udn售票網，客服專線（02-26491688，週一至五 9:00-17:00）。

脫口秀 網紅 文創

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