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有你共創 帶領台灣品牌進入日本市場

聯合新聞網／ 有你共創
有你共創旗下的「u.Design 有.設計」，將台灣的設計品，帶進日本市場，拓展跨境版圖。圖／有你共創提供
有你共創旗下的「u.Design 有.設計」，將台灣的設計品，帶進日本市場，拓展跨境版圖。圖／有你共創提供

以設計品電商奠基，延伸募資、團購、IP授權、快閃店等業務皆有斐然成績的有你共創公司，今年起更拓展事業版圖，面向海外，企圖帶領台灣品牌進入日本市場，讓台灣的設計品有機會在日本發光發熱。

有你共創旗下的「u.Design 有.設計」是台灣的文創設計品電商平台，秉持著生活由你設計的宗旨，希望透過選物，讓消費者在平台上，選購優質設計品，讓生活質感倍增。以相同的理念，今年度有你共創更企圖面向日本市場，將台灣的設計品，帶進日本市場。首度拓展跨境版圖，就選擇日本，有你共創總經理林倫慶表示，「日本擁有良好的人口紅利，並且和台灣有需多相類似的生活習慣及商品喜好。在數位化發展的渠道上也有非常好的成長空間。因此對有你共創來說，是跨足海外一個重要且合適的灘頭堡。」

日前將台灣品牌「PORUX OURA智能咖啡秤」透過募資模式，帶進日本市場，即創下將近千萬日幣佳績。圖／有你共創提供
日前將台灣品牌「PORUX OURA智能咖啡秤」透過募資模式，帶進日本市場，即創下將近千萬日幣佳績。圖／有你共創提供

洪志杰表示，「有你共創因為在台灣已經維運了設計電商數年，擁有充沛的數位運營團隊與能力，更與日本第一大募資平台Makuake為戰略合作夥伴關係，能有效的協助品牌結合多方資源，為跨足日本的海外事業奠定良好基礎，因此具有將台灣品牌帶進日本市場的相對優勢。」日前將台灣品牌「PORUX OURA智能咖啡秤」透過募資模式，帶進日本市場，即創下將近千萬日幣佳績，這樣的成績讓團隊對日本市場更具信心。

有你共創旗下「u.Design 有.設計」國際事業部總監洪志杰，帶領團隊跨足海外市場。圖／有你共創提供
有你共創旗下「u.Design 有.設計」國際事業部總監洪志杰，帶領團隊跨足海外市場。圖／有你共創提供

日本市場跟台灣雖然相似，但市場上仍存在不少差異化以及語言的隔閡，進入日本市場有你共創團隊會先協助品牌進行群眾募資作為驗證日本市場的第一哩路，透過前期的市場調研、完整的品牌銷售方針、數位廣告數據化的分析、在地化的策略、出貨物流等全方位的服務等，讓品牌都能夠在前進的第一步，獲取長足的發展與成績。

針對拓展日本市場，有你共創將協助台灣品牌在日本落地並深耕，從進入日本市場的第一哩路，到協助品牌在日本打下基礎完成日本市場佈建，搭建起一條龍的服務道路，成為日本商機有你有我一起共創的最佳夥伴。

更多進入日本市場資訊洽詢info@uniicreative.com，或關注官方Twitter https://twitter.com/uDesign_Japan

日本 品牌

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