台灣米再奪日本米競賽特別優秀賞 烏日農民為國爭光

台灣稻米再奪日本米競賽「特別優秀賞」，日本第24屆「米．食味分析鑑定競賽」獲獎名單出爐，由台中市烏日區農會、大倉米鋪輔導的烏日農民林凡閔以台版越光米「台南16號」脫穎而出，一舉奪下特別優秀賞。

林凡閔今表示，對獲獎感到無比榮幸，期許繼續努力，讓世界看見台灣的好米、台灣的農業。

台中市烏日區農會說明，「米．食味分析鑑定競賽」為全球規模最大、日本最具權威的稻米競賽，每年舉辦一次，今年在長野縣小諸市舉辦，共有5280件稻米參賽；前天公布獲獎名單，其中都道府道縣及海外代表組，共有39名海外參賽者與日本37名都道府縣參賽者評比，最終由林凡閔以台南16號獲特別優秀賞。

台南區農業改良場說明，歷年來研發育成各式優良水稻品種，其中全國米質競賽及晶饌米獎冠軍米種的台版越光米「台南16號」，米粒晶瑩剔透，米飯口感柔軟Ｑ彈，冷飯特別可口清爽，是做壽司的絕佳選項。

林凡閔種稻十多年，標榜「少肥減藥、冷藏鮮碾」，向來注重品質的他，2015年首次參加稻米比賽初試啼聲就獲獎連連，2019年榮獲「台灣稻米達人冠軍賽」好米組冠軍。