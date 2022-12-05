美術館也可以做瑜珈 忠泰美術館「感知現場」打破框架

想不想在美術館裡打坐冥想，而做瑜珈其實也是一種理解藝術的方法？忠泰美術館推出由藝術家王德瑜與建築師林柏陽共同跨界創作的「感知現場─建築×藝術跨界展」，突破對美術館的空間想像，將美術館化為一件作品，引領觀眾以身體來探索體驗空間，讓身體也成為展覽的一部分。美術館也從11月起至明年展期結束前，陸續推出多場跨領域體驗計畫，包括瑜珈、打坐冥想，開啟觀眾感知力，也從不同的角度體會藝術的力量。

人類平均每分鐘呼吸 12 至 20 次，但你上次停下來，感受空氣進出我們身體的過程、維繫我們的生命是什麼時候？展覽邀來河床劇團為展覽量身打造「50次呼吸」特別展演(https://tinyurl.com/2msqymkf)，是一個以表演者50次呼吸為界的創造性時光，以表演藝術做為創作媒介，引領觀眾實際參觀作品的同時，與空間互動交織成特別的互動體驗，探索身體感知的各種可能。

展覽也邀請專業身體瑜珈團隊—諾瑪瑜珈，於展場舉辦「感知身體」瑜珈工作坊，以基礎瑜珈動作，帶領學員在藝術作品前展開身心流動。並邀來編舞家周書毅與音樂創作者王榆鈞為展場打造跨界演出「感知現場─在現場」，藝術家將於現場隨空間裝置變化演出舞蹈及音樂，邀請觀眾從身體出發，重新體驗、探索及感知在生活中的存在與對話時刻。

●「50次呼吸」網頁: https://tinyurl.com/2msqymkf；「感知現場─在現場」： https://tinyurl.com/2mndasqc；「感知身體」瑜珈工作坊：https://tinyurl.com/2enuwt24