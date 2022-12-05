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每天只要1元 Whoscall進階版4入團購組momo開賣 自動幫你擋詐騙電話、簡訊
詐騙、推銷電話猖獗，每個人手機裡必裝的App肯定有Whoscall，方便辨識陌生來電，直接從源頭擋下不想接的電話。Whoscall即日起在momo購物網上推出全新優惠方案「Whoscall進階版團購組合」，將4組1年方案的「Whoscall進階版」同捆販售，不論是揪團自用、送禮、孝親都實用，自動更新、封鎖的功能，尤其適合買來分享給爸媽長輩使用。
Whoscall進階版主打便利與強化防詐的訴求，提供智慧簡訊管家、自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、移除廣告等4大功能，定期統計並驗證最新、最高頻被回報的詐騙與騷擾號碼，例如：假冒商家詐騙、保險推銷、一接就掛等，並整合內政部警政署165提供的詐騙電話，自動更新資料庫，且透過AI智慧辨識文字與連結，自動將訊息分類為一般訊息、垃圾訊息、交易訊息、促銷訊息，不只針對惱人來電，面對越來越氾濫的詐騙簡訊，都能有效阻擋。
Whoscall即日起在momo購物網上架「Whoscall進階版團購組合」的優惠方案，內含4組一年方案的Whoscall進階版，售價僅要1,499元，相當於每天約只要1元，就能享受到Whoscall進階版的4大功能，大幅加強防詐力。而且這次的團購組合以虛擬序號的方式提供不綁卡、不限機型、不自動續訂的Whoscall進階版訂閱模式，買給長輩、小孩一起用也很方便。
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