迎接解封旅遊熱潮 新加坡將一路嗨到跨年

隨著疫情趨緩，加上歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，許多人都迫不及待來一場睽違已久的國外旅行。其中，穿短袖過「熱帶耶誕節」的新加坡，除了有多元豐富的文化外，獨特的節慶感更將成為疫後出國的最「潮」選擇。

讓我們來重新想像一下那些美好的新加坡旅遊體驗：徜徉獨具一格卻內含多元文化特色的「文化潮遊」，例如色彩斑斕的娘惹排屋和特色餐點，也可在星空微風下置身特色餐廳享用美食；更可透過「綠意美學」在這座大自然中的城市享受永續舒活體驗，漫步於樹冠之上，沉浸於原始森林或是和可愛的水獺來個不期而遇；或是以「創新體驗」帶來的不同感官視角沉浸饗宴，體驗不一樣的新加坡之旅。

迎接解封後來自全球的旅客，新加坡在今年年底準備了相當多元豐富的特色活動。其中自2014年首次舉辦後、已經變成為新加坡最大耶誕市集的「聖誕仙境」（Christmas Wonderland） ，是所有旅客都不能錯過的一大亮點，將在12月2日至2023年1月2日舉辦，不論是燈光秀、遊樂設施、嘉年華遊戲、節日市集或耶誕老人石窟等多項娛樂性設施，將成為疫後慶祝新加坡耶誕節的最佳場所。

而在新加坡市中心，多項免費活動讓所有旅客在新加坡濱海灣倒計時中迎接新年的到來。新加坡富麗敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore）和魚尾獅（Merlion）的外觀將有令人驚歎的光雕秀（2022年12月26日至31日）、史詩般的狂歡表演（2022年12月1日至2023年1月1日）、展現令人屏息的馬戲團特技表演（The Great Cirque des Cascades）以及午夜時分的壯觀煙火表演，無一不令人期待。

今年新加坡更將睽違三年再次舉辦「2022-2023 STAR ISLAND煙火音樂劇」，將於12月31日在濱海灣浮動舞台 （The Float at Marina Bay）舉辦。來自日本「STAR ISLAND」，運用絶美景場地施放「傳統煙火」，搭配最先進科技與3D聲光雷射表演的未來型煙火娛樂表演，創造成未來型煙火娛樂表演秀，將以濱海灣金沙海灘作為背景，與各位旅客一同迎向美好的新年。