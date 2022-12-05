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迎接解封旅遊熱潮 新加坡將一路嗨到跨年

聯合報／ 記者陳威任／即時報導
最讓人期待的莫過於今年新加坡將睽違三年再次舉辦「2022-2023 STAR ISLAND煙火音樂劇」。圖／新加坡旅遊局提供
最讓人期待的莫過於今年新加坡將睽違三年再次舉辦「2022-2023 STAR ISLAND煙火音樂劇」。圖／新加坡旅遊局提供

隨著疫情趨緩，加上歲末年終、國外耶誕假期以及農曆春節將至，許多人都迫不及待來一場睽違已久的國外旅行。其中，穿短袖過「熱帶耶誕節」的新加坡，除了有多元豐富的文化外，獨特的節慶感更將成為疫後出國的最「潮」選擇。

讓我們來重新想像一下那些美好的新加坡旅遊體驗：徜徉獨具一格卻內含多元文化特色的「文化潮遊」，例如色彩斑斕的娘惹排屋和特色餐點，也可在星空微風下置身特色餐廳享用美食；更可透過「綠意美學」在這座大自然中的城市享受永續舒活體驗，漫步於樹冠之上，沉浸於原始森林或是和可愛的水獺來個不期而遇；或是以「創新體驗」帶來的不同感官視角沉浸饗宴，體驗不一樣的新加坡之旅。

迎接解封後來自全球的旅客，新加坡在今年年底準備了相當多元豐富的特色活動。其中自2014年首次舉辦後、已經變成為新加坡最大耶誕市集的「聖誕仙境」（Christmas Wonderland） ，是所有旅客都不能錯過的一大亮點，將在12月2日至2023年1月2日舉辦，不論是燈光秀、遊樂設施、嘉年華遊戲、節日市集或耶誕老人石窟等多項娛樂性設施，將成為疫後慶祝新加坡耶誕節的最佳場所。

而在新加坡市中心，多項免費活動讓所有旅客在新加坡濱海灣倒計時中迎接新年的到來。新加坡富麗敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore）和魚尾獅（Merlion）的外觀將有令人驚歎的光雕秀（2022年12月26日至31日）、史詩般的狂歡表演（2022年12月1日至2023年1月1日）、展現令人屏息的馬戲團特技表演（The Great Cirque des Cascades）以及午夜時分的壯觀煙火表演，無一不令人期待。

今年新加坡更將睽違三年再次舉辦「2022-2023 STAR ISLAND煙火音樂劇」，將於12月31日在濱海灣浮動舞台 （The Float at Marina Bay）舉辦。來自日本「STAR ISLAND」，運用絶美景場地施放「傳統煙火」，搭配最先進科技與3D聲光雷射表演的未來型煙火娛樂表演，創造成未來型煙火娛樂表演秀，將以濱海灣金沙海灘作為背景，與各位旅客一同迎向美好的新年。

此外，首度移師海外的「THE 哆啦A夢展」自 2022 年 11 月 5 日至 2023 年 2 月 5 日直達新加坡國家博物館展出。「THE 哆啦A夢展」集結 28 位現代藝術家或藝術團體創作出屬於他們的哆啦A夢，呈現出哆啦A夢與當代藝術的嶄新結合；同一時間更展出「哆啦A夢漫畫原畫展」（MANGA DORAEMON Original Drawings Exhibition），包含藤子F不二雄博物館收藏的哆啦A夢漫畫原畫，讓海外的哆啦A夢迷第一次親眼目睹！

於「濱海灣花園」舉辦的「聖誕仙境」為新加坡最大的限定聖誕市集。圖／新加坡旅遊局提供
於「濱海灣花園」舉辦的「聖誕仙境」為新加坡最大的限定聖誕市集。圖／新加坡旅遊局提供
多樣「星」體驗在新加坡盛大展開，包含首度移師海外的「THE 哆啦A夢展」吸引粉絲朝。圖／新加坡旅遊局提供
多樣「星」體驗在新加坡盛大展開，包含首度移師海外的「THE 哆啦A夢展」吸引粉絲朝。圖／新加坡旅遊局提供
新加坡濱海灣花園的雲霧林。圖／新加坡旅遊局提供
新加坡濱海灣花園的雲霧林。圖／新加坡旅遊局提供
新加坡身為多元文化與宗教的大熔爐，擁有相當豐富的文化底蘊。圖／新加坡旅遊局提供
新加坡身為多元文化與宗教的大熔爐，擁有相當豐富的文化底蘊。圖／新加坡旅遊局提供

新加坡 哆啦A夢

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