邊境解封不見旅客入境潮 觀光局：年底可達70萬人次

邊境解封至今逾一個月，但報復性入境旅遊潮卻未出現，交通部觀光局今天表示，2021年總入境人數14萬，2022年10月13日跨境旅遊解封後，年底預期來台旅客目標70萬人次，依據10月及11月目前入境來台旅客每日人數達5千多人高於預期，12月10日起將解除每周入境人數總量限制，年底可達成目標。

觀光局表示，國際遊客決定海外旅行約需2至3個月，尤其面對疫情初解封，旅客對過去幾年疫情帶來的移動和對健康的焦慮及匯率變動，決定目的地時程均較慎重，且各國開放進程不同，部分國家對入境仍有不同程度的限制，如日客返日仍有疫苗接種或PCR證明，致有市場觀望現象。

觀光局說，10、11月已陸續邀請各國業者及媒體實地訪台考察，透過業者及媒體親自驗證，了解台灣現況，及0+7的自主防疫。同時外站在駐地進行台灣現況說明會，也邀請實地訪台的業者、航空公司及媒體進行現況分享，藉以行銷台灣安心旅遊環境。

觀光局說，提前持續以線上台灣館及各電視媒體行銷台灣，並對已解除邊境管制的主要國際市場，積極參加實體國際旅展，並邀請各國媒體以商務泡泡方式來台踩線參訪回國報導台灣旅遊資源，暨籌拍備妥多支影片持續推出，另以異業合作方式，藉由網路、交通運具、台灣美食及各種異業結合擴大行銷通路，與國外組團社自解封後已陸續推出台灣旅遊產品，相關情形作為以國外受眾為目標，導致國內業者誤解行銷不足。

日本市場部分，觀光局表示，礙於日幣貶值等因素，日本自2022年3月起分階段解封後，10月出國34萬9600人次，較9月31萬9165人次只增加3萬人，但反較8月38萬6412人次減少，適逢日本年底新年假期的到來，已與組團社合作推出天燈、鐵道、觀光圈新遊程、台灣燈會等多項產品，並透過相關網站露出刊載。

觀光局表示，後續將採取新舊客源並重的策略，拓展日本市場，以及各國際主要市場，且因應旅客疫後偏好戶外及樂活景點，持續以生態、文化、美食、樂活等主題推動國際魅力景區及觀光圈資源整合，同時納入文化、農漁觀光、原住民及客家等包裝新行程元素加強行銷推廣；持續加強修學旅行、企業獎勵來台旅遊及郵輪等爭取高端與大型團體客源及加強對散客行銷。