500趴2022／3天湧破12萬人次 名攤光速完售、周興哲壓軸登場

聯合報旗下青年刊物「500輯」主辦的全台最大質感市集「500趴2022」，連續三天在台北101水舞廣場接力開趴，今天最後一天迎來難得的好天氣，吸引大量民眾湧入，不但由國際名廚江振誠領軍RAW團隊所推出的「初心牛肉麵」清燉版快速完售，以蛋黃酥風靡全台的「陳耀訓・麵包埠」所推出的500趴限定「芋泥鹹蛋黃可頌」，也在25分鐘內賣光光；最後在今年甫獲金馬獎肯定的人氣歌手周興哲壓軸登場嗨唱聲中，活動順利圓滿落幕，活動三天總計湧破12萬人次。

「500趴2022」，連續三天在台北101水舞廣場接力開趴，3天總計湧破12萬人次。圖／500輯採訪團隊攝影。

今天活動還沒正式開場，RAW的攤位前就排起長長人龍，不但從水舞廣場一路排到松智路，中間還轉了兩個彎；有民眾趕在清晨五點抵達現場，順利搶得頭香。江振誠的清燉版「初心牛肉麵」上午與下午各供應500碗，都在兩個小時之內迅速完售，平均每14秒鐘就賣出一碗。

國際名廚江振誠率領RAW團隊，第三度出攤500趴，與粉絲近距離互動。圖／500輯採訪團隊攝影。

由星級名廚簡捷明領軍、今年於「500盤2022」美食評鑑獲得年度總冠軍肯定的「朧粵」，將獲「500盤」肯定的叉燒變身黑豚叉燒便當，與生磨杏仁茶搭配成組，每組500元、每日限量50組，今天也在一個半小時內完售。

連續3年出攤的台北晶華酒店，主打「晶華冠軍清燉牛肉麵」與「晶華紅燒牛肉麵」，估計3天共熱賣超過500杯。台北君悅酒店除了限量「九宮格蔬食點心盒」大熱賣外，亞洲獨賣的哈利波特禮盒與哈利波特便當也是熱銷首選，出攤每天分上、下午限量推出共40個（每個學院各10個），幾乎都是1小時左右完售。首度出攤500趴的法式餐廳MiraWan，也由主廚鄭裕錞以「下午茶」為概念，推出經典三明治、檸檬磅蛋糕與不同口味的費南雪等多款法式點心，尤其餐廳內的招牌甜點現烤蘋果派也來到500趴，成為識途老饕的心頭好。

三大烘焙品牌——陳耀訓麵包埠、吉可頌丹麥專賣店、珠寶盒法式點心，也是人氣滿滿。「陳耀訓・麵包埠」所推出的500趴限定「芋泥鹹蛋黃可頌」，活動開場前就排起人龍，雖規定「每人限購2份」，但依舊在25分鐘快速賣完。珠寶盒法式點心坊專為500趴推出的「義式香料熱狗堡」，以及吉可頌丹麥專賣店與AKAME聯名的「史上最強刺蔥味增脆皮豬可頌」，也都是高人氣熱賣品項。

在咖啡飲品方面，兩大冠軍咖啡各擅勝場。興波咖啡以重磅復刻回歸的兩款創意調飲——「烤杏仁流沙拿鐵」與「巧克力重擊」獲得好評，3天共售出約650杯；VWI by CHADWANG則推出多款手沖咖啡，3天共售出約300杯，配方豆約120包，為500趴全新研發的限定咖啡調酒「Eternal綠意盎然」，3天共售出100杯，緊緊抓住死忠咖啡迷的味蕾。

曾獲亞洲五十大酒吧肯定的台南酒吧Moonrock本次與LOUU露物一同出攤，兩造分別帶來三款500趴限定永續概念調酒與耗工的古早味小食變奏版「露物三胞胎」，三款調酒以「沙發上的白日夢（#1）」最受歡迎，三天總共銷售近500杯。

首度出攤500趴的「當吧（Pawn Bar）」也有好成績，光是最受歡迎、以蓮霧為素材的永續概念調酒「醜食革命」，3天就賣出400杯。在地精釀品牌酉鬼啤酒（Ugly Half Beer）在活動中也不斷補貨，「大三元」、「鹽小麥芭樂」都是人氣口味。

蘇格蘭調和威士忌領導品牌的起瓦士（Chivas Regal）所推出的試飲活動，也是現場高人氣熱點之一，這次共提供經典12年、13年雪莉桶、13年裸麥桶等三款調和威士忌，三天試飲總人預計超過1,500人。

此外，國內第一家風格牛肉麵餐廳時寓所推出的500趴限定「和牛香麻乾麵」，今天雖將份量一口氣追加到300份，一樣在下午兩點完售。由麻辣火鍋「詹記」變身的「浪漫屋」，推出500趴限定加大版「浪漫大詹」，一碗滿足鴨血、豆腐、滷牛肚、滷大腸頭、油條等多種願望，每份150元，估計三天累計銷售破千份。

花藝品牌「CNFlower西恩」以CNGreen點點綠快閃店出攤，帶來多款迷你可愛又應景的「聖誕小森林系列」，尤其售價400元的小盆栽因體積小、不佔空間，是現場高人氣熱賣品項，推估出攤兩天業績約3.7萬元。

台北晶華酒店主打「晶華冠軍清燉牛肉麵」。圖／500輯採訪團隊攝影。 「朧粵」的黑豚叉燒便當，每日限量50份。圖／500輯採訪團隊攝影。 由麻辣火鍋「詹記」變身的「浪漫屋」推出500趴限定加大版「浪漫大詹」，3天銷售破千份。圖／500輯採訪團隊攝影。 台北君悅酒店的哈利波特便當，每天幾乎都是1小時左右完售。圖／500輯採訪團隊攝影。 首度出攤500趴的法式餐廳MiraWan，帶來招牌現烤蘋果派，每份250元。圖／500趴採訪團隊攝影。 「陳耀訓・麵包埠」所推出的500趴限定「芋泥鹹蛋黃可頌」，每天都吸引粉絲排人龍。圖／500輯採訪團隊攝影。 清燉版「初心牛肉麵」，每個餐期限量500份，售價500元。圖／500輯採訪團隊攝影。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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