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500趴2022／各界名人現身支持：號召力一年比一年強！

聯合報／ 文／陳昭妤
Plan b創辦人游適任已成每年500趴常客。圖／500輯採訪團隊攝影
Plan b創辦人游適任已成每年500趴常客。圖／500輯採訪團隊攝影

《500輯》歲末活動「500趴2022」12月2日起連續三天在台北101水舞廣場展開，吸引不少名人到場，最後一天包括作家李清志、知名策展人格子、Plan b創辦人游適任、美食作家韓良憶、「台灣吧」創辦人蕭宇辰、台北101營運長劉家豪等人都現身，國際名廚江振誠的媽媽也低調到現場支持兒子

對於邁入第三屆的「500趴」，眾人齊聲讚賞活動逐漸蓄積出龐大的品牌號召力，不僅美食攤位一年比一年強，有「都市偵探」之稱的李清志擅更大讚：「500趴很像各領域的縮影，可以在這看到一些沒看過的東西，幾乎已經變成我每年的固定行程。」他笑說自己對吃的攤位還好，「反倒是今年看到多了CNFlower的花藝，感覺拓展出和以往不同的領域，讓我很期待500趴未來的其他可能性。」

作家李清志（中）連續三年到場支持500趴，他特別喜歡現場展現的多元性。圖／500輯採訪團隊攝影
作家李清志（中）連續三年到場支持500趴，他特別喜歡現場展現的多元性。圖／500輯採訪團隊攝影

知名策展人格子則對今年的「永續」主題特別有感，「其實近幾年在很多展覽跟設計上都很重視永續，包括可重複使用的材質、表達的意念等等。」曾在500趴現場主掌過攤位的他觀察連辦了三年的500趴，「已經看得出累積了一定的聲量。」紮起辮子頭的他特別在「蛋堡」表演前趕到場，並笑說：「看我打扮就知道，我今天最期待來聽一點嘻哈的！」

知名策展人格子（左）特別扎起辮子，呼應自己想在500趴現場看到的嘻哈表演。圖／500輯採訪團隊攝影
知名策展人格子（左）特別扎起辮子，呼應自己想在500趴現場看到的嘻哈表演。圖／500輯採訪團隊攝影

同樣三年都到場的還有Plan b創辦人游適任，500趴進入第三年，他認為不論流程或攤位安排都看得出愈來愈純熟，而向來橫跨食衣育樂住行各領域的500趴，以「永續」為題也不違和，因為「永續就該像這樣無形地融入一般人生活裡。」至於美食攤位，他認為500趴裡除了可見到各大知名品牌，也慢慢做到讓精緻小品牌被看見，「這很難得。」

美食作家韓良憶則認為500趴的美食攤位向來懂得聚焦當代潮流，將市場上最夯的品牌放入，同時融合年輕人喜好，「我覺得這很重要，會讓整個活動更有活力。」而除了連續幾年都捧場的RAW和陳耀訓，她對於今年新加入的小眾美食品牌也相當期待。

美食作家韓良憶特別欣賞500趴跟緊潮流的美食品味。圖／500輯採訪團隊攝影
美食作家韓良憶特別欣賞500趴跟緊潮流的美食品味。圖／500輯採訪團隊攝影

台北101營運長劉家豪則觀察，500趴已成了市場上很獨特的平台，「群聚效益和品牌力量都變得很大，而這種新世代的活動某部分也跟我們101近年的策略不謀而合。」他自己最期待就是今年現場可以看到的「牛肉麵大亂鬥」，包括RAW、晶華酒店等都加入戰局，「500趴最吸引人就在於這些大品牌都會提供限量餐點，很多可能是店裡吃不到的，但品質一樣精緻。」

台北101營運長劉家豪認為500趴針對新世代的許多規劃值得借鏡。圖／500輯採訪團隊攝影
台北101營運長劉家豪認為500趴針對新世代的許多規劃值得借鏡。圖／500輯採訪團隊攝影

如每年在500趴出攤都引起轟動的RAW，今年就以紅燒和清燉牛肉麵吸引排隊人龍，領銜的江振誠天天到場坐鎮指揮，江媽媽也一如往年低調現身支持兒子，她受訪時有些害羞地笑說已經吃過兒子親手做的牛肉麵，對500趴的印象則是「每年來都覺得很多人，活動也很豐富。」 為了響應「永續」主題，她不忘透露自己隨身都會攜帶環保餐具，將永續落實在生活裡。

國際名廚江振誠的媽媽每年都到500趴現場支持兒子。圖／500輯採訪團隊攝影
國際名廚江振誠的媽媽每年都到500趴現場支持兒子。圖／500輯採訪團隊攝影
「台灣吧」創辦人蕭宇辰首次蒞臨500趴，笑說要來取經學習。圖／500輯採訪團隊攝影
「台灣吧」創辦人蕭宇辰首次蒞臨500趴，笑說要來取經學習。圖／500輯採訪團隊攝影

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

#500趴2022 #永續綠生活 #gogreengoaction #500趴 #500輯

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 兒子

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