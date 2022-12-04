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500趴2022／詹記、時寓、朧粵 秒殺級美味乘勝追擊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
「浪漫屋」現場並推薦久煮仍然Q彈的甜不辣，並吸納滿滿麻辣湯汁，辛香過癮，單份50元。圖／500輯採訪團隊攝影。
「浪漫屋」現場並推薦久煮仍然Q彈的甜不辣，並吸納滿滿麻辣湯汁，辛香過癮，單份50元。圖／500輯採訪團隊攝影。

2022年潮流質感派對「500趴」，今日邁入第三日，今年並有包含老宅牛肉麵「時寓」、台式懷舊風麻辣火鍋「詹記」、中菜名店「朧粵」等多間超人氣餐飲出攤。

超強亮點首推由星級名廚簡捷明領軍的「朧粵」，將獲「500盤」肯定的叉燒變身「黑豚叉燒便當」，搭配生磨杏仁茶一份500元、每日限量50組，僅在周六、周日兩日出攤，昨日約3小時完售、今日1.5小時即完售。同時朧粵再加碼將原訂於1月9日推出的「精緻糕餅禮盒」於現場限量供應，禮盒口味包含特殊的皮蛋蓮蓉酥、伍仁燒雞與XO培根肉脯，兩日皆限量20盒，發稿時已近完售。

朧粵再加碼將原訂於1月9日推出的「精緻糕餅禮盒」於現場限量供應，禮盒口味包含特殊的皮蛋蓮蓉酥、伍仁燒雞與XO培根肉脯，兩日皆限量20盒。圖／500輯採訪團隊攝影。
朧粵再加碼將原訂於1月9日推出的「精緻糕餅禮盒」於現場限量供應，禮盒口味包含特殊的皮蛋蓮蓉酥、伍仁燒雞與XO培根肉脯，兩日皆限量20盒。圖／500輯採訪團隊攝影。
「時寓」為500趴打造的限定「和牛香麻乾麵」（左下）單份280元，今日追加後再度完售；唯現場另有奶茶香料包、自製辣油可供選購。圖／500輯採訪團隊攝影。
「時寓」為500趴打造的限定「和牛香麻乾麵」（左下）單份280元，今日追加後再度完售；唯現場另有奶茶香料包、自製辣油可供選購。圖／500輯採訪團隊攝影。

由麻辣火鍋「詹記」變身的「浪漫屋」推出500趴限定加大版「浪漫大詹」，除了包裝特殊，更可一次滿足鴨血、豆腐、滷牛肚、滷大腸頭、油條等多種願望，單份150元，三日累計破千份，同時現場再推薦（單點）甜不辣，久煮後的甜不辣特別吸收麻辣湯汁，Q彈過癮，單份50元。老宅牛肉麵「時寓」推出的500趴限定「和牛香麻乾麵」，第二日售出200份、今日再追加100份也已完售。唯品牌並特別推薦可外帶之熱紅酒香料包與奶茶香料包，使用多款香料，單包皆為250元，冷冷天、暖暖喝，暖胃也暖心，可於今日500趴於傍晚六點結束前，於現場選購。

詹記出攤「浪漫屋」的限定加大版「浪漫大詹」，一次滿足鴨血、豆腐、滷牛肚、滷大腸頭、油條等多種願望，單份150元，三日累計破千份。圖／500輯採訪團隊攝影。
詹記出攤「浪漫屋」的限定加大版「浪漫大詹」，一次滿足鴨血、豆腐、滷牛肚、滷大腸頭、油條等多種願望，單份150元，三日累計破千份。圖／500輯採訪團隊攝影。
「時寓」為500趴打造的限定「和牛香麻乾麵」（左下）280元，現場另有奶茶香料包、自製辣油可供選購。圖／500輯採訪團隊攝影。
「時寓」為500趴打造的限定「和牛香麻乾麵」（左下）280元，現場另有奶茶香料包、自製辣油可供選購。圖／500輯採訪團隊攝影。
由星級名廚簡捷明領軍的「朧粵」，將獲「500盤」肯定的叉燒變身「黑豚叉燒便當」，每日限量50組，兩日都在兩至三小時內完售。圖／500輯採訪團隊攝影。
由星級名廚簡捷明領軍的「朧粵」，將獲「500盤」肯定的叉燒變身「黑豚叉燒便當」，每日限量50組，兩日都在兩至三小時內完售。圖／500輯採訪團隊攝影。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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