500趴2022／陳耀訓麵包埠「芋泥鹹黃可頌」25分鐘完售
「500趴2022」聚集許多人氣美食出攤，包含三大烘焙品牌—陳耀訓麵包埠、吉可頌丹麥專賣店、珠寶盒法式點心坊都能在現場吃得到，尤其陳耀訓麵包埠每日限量推出的「芋泥鹹黃可頌」更是排隊搶買焦點，今天（12月4日）約上午9點30分就出現排隊人潮，現場共100多份約20～25分鐘就完售；另外珠寶盒法式點心坊專為「500趴2022」推出的「義式香料熱狗堡」、吉可頌丹麥專賣店與AKAME聯名的「史上最強刺蔥味增脆皮豬可頌」都是人氣熱賣的好滋味。
買氣超旺的陳耀訓麵包埠，可說是「500趴2022」出攤最早下班的攤位，12月2日第一天因沒有限購，2分鐘就火速完售；昨天每人限購5份，共計300多份也在1.5小時內賣光。
珠寶盒法式點心坊專為出攤「500趴2022」推出的「義式香料熱狗堡」、「培根花生起司蛋堡」是最熱賣品項，尤其「義式香料熱狗堡」出攤3天粗估約賣出500個；經典可麗露也是人氣品項。此外，珠寶盒法式點心坊店面耶誕節限定、每年平均賣出上千個的「極致國王餅」也現身「500趴2022」，業者表示，每個「極致國王餅」中會藏入一個小瓷偶，再分切販售，如果買到有小瓷偶的消費者象徵能獲得一整年的幸運。
吉可頌丹麥專賣店今天攤位上人潮洶湧，其中與AKAME聯名的「史上最強刺蔥味增脆皮豬可頌」出攤3天共限量500個，今天約中午就已售罄，統計所有可頌系列在「500趴2022」活動3天約賣出1千個；季節限定的國王派、許多人熱愛的肉桂捲也都很搶手。
500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action
主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜凌雲諾
合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行
贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro
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