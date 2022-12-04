500趴2022／RAW周日出攤「清燉牛肉麵」登場 粉絲凌晨5點排隊搶頭香

排隊人龍從水舞廣場一路排到松智路，中間還轉了兩個彎；多達17個人的團隊一字排開，以平均15秒出一碗麵的速度，用類似生產線的規律節奏，供應著清燉版本的「初心牛肉麵」；國際名廚江振誠與粉絲一一拍照合影兼簽名，身高190公分的他微彎著腰，送出一個又一個微笑。

涼拌辣牛雜、溏心蛋、蔬菜、剝皮辣椒，是500趴專屬的「初心牛肉麵」4道配菜。圖／500輯採訪團隊攝影。

聯合報旗下青年刊物「500輯」主辦的全台最大質感市集「500趴2022」連續第三天在台北101水舞廣場接力開趴，在國際名廚江振誠率領榮獲米其林二星肯定的RAW團隊攤位前，盛況依舊，人氣滿滿。

今天在人龍隊伍搶得頭香的粉絲，帶著江振誠的簽名海報，昨天深夜一、兩點就先到信義誠品書店預備，挨到凌晨五點左右來到水舞廣場RAW攤位前，希望近距離接觸心目中的偶像江振誠：「我先前有一次到RAW吃飯，但是當天江主廚剛好不在餐廳。這次知道江主廚到500趴來，所以就來排隊。不管是紅燒或清燉口味的牛肉麵，我都很喜歡。」

國際名廚江振誠率領RAW團隊，第三度出攤500趴，與粉絲近距離互動。圖／500輯採訪團隊攝影。

即便是戶外出攤，極度重視細節的江振誠依舊不肯在品質上做任何妥協。他堅持親自執行最後一道「倒湯」的工序，藉此確認所端出手的每一碗牛肉麵，都是在最理想的狀態。每天上午11點半與下午4點開賣前，江振誠也堅持親自率領著團隊裡的每一位成員，從排隊隊伍的起始一路走到隊伍尾端，再從隊伍尾端走回到排隊隊伍起始點，他親自一路向粉絲說：「久等了！謝謝大家。」

開賣前江媽媽特別帶著早餐跟水果來探班，令人備感溫馨。圖／500輯採訪團隊攝影。

今天所供應的「清燉牛肉麵」，湯頭先以中式做煲湯的手法處理，之後再用法式澄清（Consommé）的做法，再一次澄清，讓味道更濃縮、湯頭更清澈，再加入一點點新鮮藤椒跟清酒下去熬，展現食材濃縮後的清甜。在配料方面，除了牛腱心、蜂巢肚、牛筋以外，清燉牛肉麵還有一般不太會在牛肉麵裡面出現的燉牛尾，而且是用法式燉牛尾的方式來處理，「只有在『500趴』吃得到。」搭配清燉湯頭的麵條，江振誠選擇了新鮮的日式手工細麵，搭配清燉牛肉麵滑順細膩的清甜口感。

「清燉牛肉麵」一個餐期限量500碗，中午場大約2個小時完售；下午還有500碗，預定4點開賣，粉絲千萬不要錯過今天最後品嘗到「清燉牛肉麵」的500個機會。

今天供應「初心牛肉麵」清燉版本，每個餐期限量500份，售價500元。圖／500輯採訪團隊攝影。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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