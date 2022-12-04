500趴2022／晶華冠軍牛肉麵、君悅九宮格點心盒買氣旺
全台最大質感派對市集「500趴2022」今天（12月4日）邁入最後一天，各家美食攤位人氣爆棚。連續3年出攤的台北晶華酒店主打「晶華冠軍清燉牛肉麵」、「晶華紅燒牛肉麵」以及專為「500趴2022」設計的「拉麵系雪花草莓戚風」都買氣極旺；台北君悅酒店今年將出攤品項數增加到15種，提供更多元的美食選擇，其中每天限量10組的「九宮格蔬食點心盒」幾乎都是不到10分鐘就被搶空。
台北晶華酒店限量推出的「晶華冠軍清燉牛肉麵」，12月2、3日出攤兩天賣出約200杯，「晶華紅燒牛肉麵」賣出超過百杯，是買氣最旺品項，今天持續熱賣中。連續3年出攤「500趴」，台北晶華酒店都以特製拉麵機結合當季時令食材推出專屬特製甜點，今年推出的「拉麵系雪花草莓戚風」以白豆沙與奶油醬為基底，搭配新鮮草莓與草莓醬，現點現做，造型吸睛、甜美可口，從昨天起就有不少消費者單買嘗鮮。
台北君悅酒店除了限量「九宮格蔬食點心盒」大賣之外，亞洲獨賣的哈利波特禮盒與哈利波特便當也是熱銷首選，出攤每天分上、下午限量推出共40個（每個學院各10個），幾乎都是1小時左右完售。
此外，台北君悅酒店還推出升級版的「松露野菇燉飯、煙燻鴨胸」、道地東南亞風味的「新加坡叻沙」等熱騰騰美食，攤位前香氣瀰漫，尤其「松露野菇燉飯、煙燻鴨胸」更狂賣近400碗；睽違3年再推出的「熔岩可頌」也限量現身「500趴2022」。
500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action
主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜凌雲諾
合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行
贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro
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