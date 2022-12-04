麻辣鍋配手搖飲 鼎王新品牌「麻一點」進駐台中
鼎王餐飲集團疫後積極拓展新品牌，看準國人愛吃鍋物及愛喝手搖飲的特性，上月底在台中公益路商圈開設新品牌「麻一點」，結合麻辣鍋及手搖飲，搶攻年輕消費市場；台中飯店則推出全新菜色，攏絡想嚐鮮的饕客味蕾。
鼎王餐飲集團表示，「麻一點」將與集團旗下「鼎王麻辣鍋」與「無老鍋」火鍋，形成集市效應，首店上月22日在台中開幕，鎖定八、九年級生年輕族群，打造火鍋與茶飲的全新消費場景，不只能內用吃鍋，門口結帳櫃台還設茶飲吧台，提供飲料外帶服務。
鼎王餐飲集團表示，「麻一點」以「麻」為主題特色的麻辣鍋，結合手搖飲概念，店內招牌主打麻辣三味鍋，一次品嘗到麻辣、蕃茄及菌菇3種湯底。
台中裕元花園酒店推動「產地餐桌」理念，映景觀餐廳主廚許祐銘嚴選台灣在地食材，融合法式烹調的精湛手藝，推出全新個人套餐，不僅吃得到魚子醬、松露，熱前菜「松露初卵黃金蛋」更令人驚艷。
主廚許祐銘表示，「松露初卵黃金蛋」運用母雞的「初卵」，且製成工序繁瑣，先經精準的水煮控溫，讓蛋體呈現半熟成狀態，小心剝殼後，再高溫酥炸成黃金般色澤，撒上法國鹽之花及松露醬汁提味，享用時輕輕劃開黃金蛋，緩緩流出的金黃蛋液與松露醬汁融為一體，讓口感更富層次。
裕元花園酒店表示，映景觀餐廳自12月起提供全新套餐，提供雲林薩索雞胸、澎湖季節鮮魚、澳洲燉和牛頰等3款主餐選擇，每道料理充滿藝術與創新，詮釋高規格的法餐文化。
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