台中水湳再添網美景點 來看橄欖樹、吃限定霜淇淋

台中水湳經貿園區內再添一網美景點，繼水湳生態公園對面的紅色秘境夢幻園圃後，「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，大門口有棵樹齡約700年的義大利橄欖樹，並攜手母公司德風健康館、台南霜淇淋「蜷尾家」，獨家限定德國百靈霜淇淋、德國檸檬糖霜淇淋等兩款口味，成網美名店。

業者說，創辦人深受德國尊重自然以及預防醫學的養生觀念影響，創立「德風健康館」，以德國百靈油最為人所知；水湳旗艦店採德國著名工藝美學現代主義風格， 大門口種下來自義大利的橄欖樹，店內設立「聞香區」與「烘豆區」，並特別設置年輪蛋糕烘焙室，可透過玻璃窗看見年輪蛋糕製作過程。

店內除了咖啡飄香，另提供添加「德風健康館」保健品的飲品，包含5款水果草本系列氣泡飲如大補鐵野莓氣泡、薑橙蜜桃果茶等，以及2款燕麥奶飲品，還提供現場製作的湯品、漢堡、燉飯、巧巴達、義大利麵等輕食餐點。

二萬坪的水湳生態公園本身是網美景點，規劃有慢跑步道、自行車道，兼具有防洪、生態、景觀及休閒功能。對面的「紅色秘境夢幻園圃」為元鈞「坐忘山」基地，遍植台灣原生種紅色狼尾草隨風搖曳，很浪漫、可愛，成為網美景點，隨著「坐忘山」昨天開工功成身退，劃下完美句點。