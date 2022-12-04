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台中水湳再添網美景點 來看橄欖樹、吃限定霜淇淋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
水湳生態公園對面的紅色秘境夢幻園圃。圖／元鈞建設提供
水湳生態公園對面的紅色秘境夢幻園圃。圖／元鈞建設提供

台中水湳經貿園區內再添一網美景點，繼水湳生態公園對面的紅色秘境夢幻園圃後，「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，大門口有棵樹齡約700年的義大利橄欖樹，並攜手母公司德風健康館、台南霜淇淋「蜷尾家」，獨家限定德國百靈霜淇淋、德國檸檬糖霜淇淋等兩款口味，成網美名店。

業者說，創辦人深受德國尊重自然以及預防醫學的養生觀念影響，創立「德風健康館」，以德國百靈油最為人所知；水湳旗艦店採德國著名工藝美學現代主義風格， 大門口種下來自義大利的橄欖樹，店內設立「聞香區」與「烘豆區」，並特別設置年輪蛋糕烘焙室，可透過玻璃窗看見年輪蛋糕製作過程。

店內除了咖啡飄香，另提供添加「德風健康館」保健品的飲品，包含5款水果草本系列氣泡飲如大補鐵野莓氣泡、薑橙蜜桃果茶等，以及2款燕麥奶飲品，還提供現場製作的湯品、漢堡、燉飯、巧巴達、義大利麵等輕食餐點。

二萬坪的水湳生態公園本身是網美景點，規劃有慢跑步道、自行車道，兼具有防洪、生態、景觀及休閒功能。對面的「紅色秘境夢幻園圃」為元鈞「坐忘山」基地，遍植台灣原生種紅色狼尾草隨風搖曳，很浪漫、可愛，成為網美景點，隨著「坐忘山」昨天開工功成身退，劃下完美句點。

元鈞建設總經理王如忠說，購地當日原已看好另一塊土地，正要開車返家，經過「坐忘山」基地時，發現附近逾500人運動，很多是家庭成員，他開心融入，也改變心意標下這塊地，並邀請知名建築師張德昌操刀設計，購屋客層除醫生、家族二代、上市櫃企業主外，也有因張德昌慕名購屋。

水湳生態公園對面的紅色秘境夢幻園圃。圖／元鈞建設提供
水湳生態公園對面的紅色秘境夢幻園圃。圖／元鈞建設提供
水湳生態公園。記者趙容萱／攝影
水湳生態公園。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，大門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，大門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，提供獨家限定德國百靈霜淇淋、德國檸檬糖霜淇淋等兩款口味霜淇淋。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，提供獨家限定德國百靈霜淇淋、德國檸檬糖霜淇淋等兩款口味霜淇淋。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，採德國著名工藝美學現代主義風格，大門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，採德國著名工藝美學現代主義風格，大門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，採德國著名工藝美學現代主義風格，大門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
「kafeD 咖啡滴」精品咖啡水湳旗艦店新開幕，採德國著名工藝美學現代主義風格，大門口有棵義大利橄欖樹，成網美打卡景點。記者趙容萱／攝影
水湳生態公園。記者趙容萱／攝影
水湳生態公園。記者趙容萱／攝影

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