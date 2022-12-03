原裝進口、冬季限定！KIRIN一番搾鮮摘啤酒花啤酒來了

隨著疫情逐漸解封，台灣KIRIN為大家準備好派對必勝定番，推出日本原裝進口、熱銷19年的冬季限定一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」，採用日本岩手縣鮮摘的啤酒花釀造，彷彿置身「IBUKI」啤酒花的故鄉，綿密順口讓人忍不住一口接著一口。全家便利商店搶先上架500毫升罐裝，售價69元再推出3件85折優惠，350毫升罐裝則將陸續在各大量販店及超市通路上市。

一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」之所以限定冬季上市，源自於其「啤酒花」僅採用日本岩手縣遠野市所種植的「IBUKI」啤酒花釀造，而冬季正是IBUKI的採收季節，因此造就「鮮摘啤酒花啤酒」的期間限定，然而短暫亮相仍不減其魅力，自日本上市以來，已熱銷邁入第19年。

台灣麒麟董事長上田隆史表示：「KIRIN集團以著重自然與人為初衷，有感於日本最大的啤酒花產區『岩手縣遠野市』正面臨人口高齡老化危機，因此和當地政府合作推廣農業，讓這50年種植歷史的啤酒花產地得以延續繼承。一番搾『鮮摘啤酒花啤酒』的誕生，不僅乘載提供消費者上等啤酒的承諾，更是KIRIN對地方文化傳承的責任。」

一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」在製程上採用獨特手法，將新鮮現採啤酒花在零下20℃的低溫下運輸，24小時內以零下50℃的極低溫度急速冷凍，精準快速的保留啤酒花最原始、新鮮的青草與果實芬芳香氣，並搭配「一番搾製法」，在100%純麥芽中，僅採用萃取出的第一道麥汁釀造，完全不使用副原料，更能將麥芽的芳香美味自然呈現。