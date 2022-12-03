原裝進口、冬季限定！KIRIN一番搾鮮摘啤酒花啤酒來了
隨著疫情逐漸解封，台灣KIRIN為大家準備好派對必勝定番，推出日本原裝進口、熱銷19年的冬季限定一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」，採用日本岩手縣鮮摘的啤酒花釀造，彷彿置身「IBUKI」啤酒花的故鄉，綿密順口讓人忍不住一口接著一口。全家便利商店搶先上架500毫升罐裝，售價69元再推出3件85折優惠，350毫升罐裝則將陸續在各大量販店及超市通路上市。
一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」之所以限定冬季上市，源自於其「啤酒花」僅採用日本岩手縣遠野市所種植的「IBUKI」啤酒花釀造，而冬季正是IBUKI的採收季節，因此造就「鮮摘啤酒花啤酒」的期間限定，然而短暫亮相仍不減其魅力，自日本上市以來，已熱銷邁入第19年。
台灣麒麟董事長上田隆史表示：「KIRIN集團以著重自然與人為初衷，有感於日本最大的啤酒花產區『岩手縣遠野市』正面臨人口高齡老化危機，因此和當地政府合作推廣農業，讓這50年種植歷史的啤酒花產地得以延續繼承。一番搾『鮮摘啤酒花啤酒』的誕生，不僅乘載提供消費者上等啤酒的承諾，更是KIRIN對地方文化傳承的責任。」
一番搾「鮮摘啤酒花啤酒」在製程上採用獨特手法，將新鮮現採啤酒花在零下20℃的低溫下運輸，24小時內以零下50℃的極低溫度急速冷凍，精準快速的保留啤酒花最原始、新鮮的青草與果實芬芳香氣，並搭配「一番搾製法」，在100%純麥芽中，僅採用萃取出的第一道麥汁釀造，完全不使用副原料，更能將麥芽的芳香美味自然呈現。
冬季限定的「鮮摘啤酒花啤酒」，不僅保有一番搾系列的清澄麥香，同時蘊涵每日現採IBUKI啤酒花的新鮮芬芳，搭配綿密泡沫，多層次香味及口感，甘醇順口令人回味無窮。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言