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「西湖有恁UNIQUE」周末辦DIY、音樂會 吸引親子同樂

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
曾榮獲十大神農獎的明權工業社「西湖冰薯」，用產銷履歷的地瓜製作地瓜湯圓DIY。圖／西湖有恁UNIQUE提供
曾榮獲十大神農獎的明權工業社「西湖冰薯」，用產銷履歷的地瓜製作地瓜湯圓DIY。圖／西湖有恁UNIQUE提供

苗栗縣西湖鄉在地店家組成「西湖有恁UNIQUE」中小企業數位群聚，今起一連2天在柴燒卡帕尼餐廳戶外廣場辦「西湖有恁-親子同樂會」，現場舉辦親子DIY、午後音樂會、在地農特產品展售等豐富活動，吸引不少親子家庭造訪同遊，充滿歡樂氣氛。

發起活動的西湖在地商家有感西湖鄉是傳統農業鄉鎮，消費者大多來過國道三號的西湖服務區，卻鮮少到國道三號下的西湖鄉走走，為突破這樣的困境，去年開始在經濟部中小企業處輔導下，共同組成「西湖有恁UNIQUE」中小企業數位群聚，推出多項特色活動。

西湖柚子家民宿創辦人吳浚瑀說，過去西湖大多是利用政府經費辦各種免費食農教育活動，來的客源幾乎都是鄰近地區的客人，「西湖有恁UNIQUE」中小企業數位群聚去年起推出玉米農夫訓練營、草莓農夫訓練營等，吸引不少願意付費的家庭客群，且後續回響熱烈，讓更多家長、學校團體接洽預約食農教育體驗遊程，展現亮眼成績。

「西湖有恁-親子同樂會」活動一連2天登場，有柴燒卡帕尼-親子烘焙DIY、西湖柚子家民宿-松果聖誕樹DIY、吉軒農場-草莓盆栽DIY、西湖冰薯-地瓜湯圓DIY、好望角蕃薯園-親子彩繪環保風車等活動，還有Line@發行數位優惠券，活動當日消費立即可使用。

現場還安排午後音樂會邀樂手現場Live演唱及西湖在地農特產品展售，包含古媽媽客家美食、千蕙有機農場當季苦茶油、九榕塘果園、綠景複合農園有機蔬果等展售，詳情可上「西湖有恁UNIQUE」Fb粉絲專頁https://www.facebook.com/xihu.unique

柴燒卡帕尼推出的親子烘焙DIY，讓孩子彩繪應景的耶誕薑餅。圖／西湖有恁UNIQUE提供
柴燒卡帕尼推出的親子烘焙DIY，讓孩子彩繪應景的耶誕薑餅。圖／西湖有恁UNIQUE提供
西湖柚子家民宿推出的「松果聖誕樹DIY」，大受歡迎。圖／西湖有恁UNIQUE提供
西湖柚子家民宿推出的「松果聖誕樹DIY」，大受歡迎。圖／西湖有恁UNIQUE提供

親子 DIY 食農教育

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