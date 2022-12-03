500趴2022／意見領袖「跑趴」 詹宏志讚：多元台灣精神

戶外質感派對「500趴」今年邁入第三年，每年都抽空來親自參與的PChome Online網路家庭董事長詹宏志，昨日也一早就到，他對於整個活動能兼容各式定位的品牌與豐富風格的演出讚不絕口：「我特別喜歡500趴有種眾生平等之感：有很大眾的、也有很小眾的，用音樂融合，而且是包括非常大眾化和非常niche的音樂，讓不同文化背景和喜好的人有機會見到彼此，我覺得就是台灣的精神！」

知名主持人蔣雅淇是500盤主持人、更是500趴的忠實好友。她還記得第一屆500趴也如今日傍晚在細雨中進行，「500趴真厲害，連江振誠的牛肉麵也能端得出來！」她表示很榮幸是獲贈率先品嚐牛肉麵的百位好友之一，美味無庸置疑！

台灣大哥大總經理林之晨今年低調「跑趴」，笑說自己是來「感受青春的氣息」，為了能盡情品嘗各式美食，早、午餐都沒吃。林之晨對這次永續主題頗有共鳴，他直言，「要從生活中每一件小事做起，行有餘力的話，大家也可以多多了解再生能源的各種計畫。」

春池玻璃第二代吳庭安表示，500趴每年都能設定對社會和環境都很有價值主題。他也觀察，因為500趴已經成為一個品牌，往後可能延伸出更多的新事物。他也分享個人與企業的環保實踐心法，「個人生活上選擇支持永續品牌，能造就這個品牌繼續再往下走；對品牌來說，言行一致很重要，因為每個階段有價值的地方不同。」

此外，熱衷美食的知名製作人陳鎮川今年第二次參與「500趴」，呼應今年永續綠生活主題，他表示知福、惜福就是環保的第一步，他表示自己其實平常生活非常重視在小細節上用心節省，不論是衛生紙或塑膠袋這些看似便利的小物件，都非常珍惜地使用。

「綜藝教父」王偉忠也一派輕鬆偕太座散步，順手買了可頌和花器，也鼓勵大家在日常生活透過選擇永續品牌實踐環保，例如他自己天天洗髮就選擇以台灣原生咖啡為原料的永續髮品，減少碳足跡；種子音樂創辦人田定豐一進到展場就立刻感受到今年場地的規畫更加舒適，也多了很多文青品牌。至於時裝設計師詹朴經常在自己的服裝系列中，表達對環境與自然的看法，他笑說自己很期待喝興波咖啡、逛逛LOUU的聯名合作。

以「美國女孩」摘下金馬獎最佳新導演阮鳳儀、以及獲選富比世亞洲30歲以下最具有潛力傑出菁英的製片苗華川今年則是為了慕「初心牛肉麵」之名而來，阮鳳儀表示許多出攤的美食也都是平常有在注意的品牌，苗華川則相當期待老王樂隊的表演。

（由左至右）金馬獎最佳新導演阮鳳儀、獲選富比世亞洲30歲以下最具有潛力傑出菁英的苗華川。記者沈昱嘉／攝影 （由左至右）聯合報系娛樂生活事業部總經理錢欽青、知名主持人蔣雅淇。記者沈昱嘉／攝影 （由左至右）聯合報系娛樂生活事業部總經理錢欽青、PChome Online網路家庭董事長詹宏志。記者沈昱嘉／攝影 （由左至右）聯合報系娛樂生活事業部總經理錢欽青、種子音樂創辦人田定豐。記者沈昱嘉／攝影 （由左至右）春池玻璃第二代吳庭安、聯合報系娛樂生活事業部總經理錢欽青。記者沈昱嘉／攝影 （由左至右）王偉忠夫人、聯合報系娛樂生活事業部總經理錢欽青、「綜藝教父」王偉忠。記者沈昱嘉／攝影

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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