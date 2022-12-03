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「EYE的玻璃屋」 營業中 沈浸式體驗視障生活

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
由愛盲基金會董事組成的白隊及愛心企業唯樂台灣組成的紅隊，在吳鳳帶領下進行紅白闖關大賽，體會視障者的不容易。圖/愛盲基金會提供
由愛盲基金會董事組成的白隊及愛心企業唯樂台灣組成的紅隊，在吳鳳帶領下進行紅白闖關大賽，體會視障者的不容易。圖/愛盲基金會提供

今天是國際身心障礙者日，由愛盲基金會與momo購物網、唯樂台灣等企業聯手打造的「EYE的玻璃屋」於松山文創園區開張，將大家熟悉的生活場景搬進玻璃屋，透過10項沈浸式體驗活動，讓大人小孩藉由矇眼感受中途失明，進而同理視障日常。

愛盲基金會董事長黃克綸表示，去年舉辦愛盲30周年特展時得到許多寶貴回饋，很多朋友說到沒有真正矇起雙眼過生活，很難完全理解視障者難處，因此今年愛盲推出EYE的玻璃屋，讓視障體驗更接地氣、更靠近人群，歡迎大家一起練習換位思考，促進明盲共融。

EYE的玻璃屋開幕記者會上，特別邀請台灣女婿吳鳳擔任客座店長，並由愛盲董事組成的白隊以及愛心企業唯樂台灣組成的紅隊進行紅白闖關大賽。吳鳳出場時，要閉著眼睛穿越一段模擬各種路況的走廊，不但地上有障礙物，連頭上也有，舉步維艱。他苦笑說，剛看到這個走廊還想說應該很簡單，沒想到閉上眼睛後不敢踏出去，用腳尖試探半天才跨出一小步，然後頭上又碰到東西，嚇了一跳！這時才終於體會視障者平時在馬路上行走的未知恐懼。

接著紅白二隊八人也進入EYE的玻璃屋、挑戰十大視障體驗關卡，隊員們矇著眼睛手忙腳亂地想把一件衣服穿好，扣子卻怎樣都對不準，明明球就在面前，卻因為看不到而怎樣都撈不起來；想夾起一個食材，卻找不到它在哪；20分鐘的時間，能完成闖關任務的隊員卻寥寥無幾，大家紛紛感嘆：視障大不易！

吳鳳表示，視障生活體驗玻璃屋的想法真的很棒，從外面看會覺得這些遊戲太簡單了，但戴上眼罩後卻變得超困難，瞬間就會明白中途失明者有多辛苦，讓他心裡很衝擊，邀請大家把握周末來體驗，也跟他一起支持視障者重建生活，幫助他們走出來。

EYE的玻璃屋為期間限定活動，僅3、4日周末二天，不僅免費入場，只要闖關集滿點數，還可獲得多項企業贊助好禮，詳情可搜尋愛盲基金會臉書粉絲專頁。

EYE的玻璃屋今舉行開幕記者會，邀請台灣女婿吳鳳擔任客座店長，吳鳳出場時矇住雙眼、穿越一段模擬各種路況的走廊。圖/愛盲基金會提供
EYE的玻璃屋今舉行開幕記者會，邀請台灣女婿吳鳳擔任客座店長，吳鳳出場時矇住雙眼、穿越一段模擬各種路況的走廊。圖/愛盲基金會提供

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