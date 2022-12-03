500趴2022／周六單日5萬人湧進！RAW、朧粵出攤 一次收齊冠軍滋味

質青媒體《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」，今（3日）周六最大亮點就是國際名廚江振誠與他領軍的米其林二星餐廳RAW，第三度來到500趴，連續兩天分別帶來紅燒與清燉兩種版本的「初心牛肉麵」，兩個餐期各500碗在排隊人龍間快速完售；陳耀訓麵包埠在500趴推出限定版「芋泥鹹蛋黃可頌」，不到中午就完銷，下午兩點多即掛出所有商品完售的招牌。活動整日人潮不間斷，約有5萬人參與。

●排隊長紅 RAW的初心牛肉麵

「500趴2022」昨日江振誠與他的RAW依然是最夯排隊區，沿著攤位往後延伸，再連轉兩彎直到101轉角，都是滿滿人潮。今年的「初心牛肉麵」，源自記錄片《初心》中，江振誠在Restaurant André最後一個工作天、親手為自己和員工準備的牛肉麵，也是他的鄉愁滋味；來自台北的黃先生上午7點就來排隊搶得第一，他說，今天是紅燒版本，明天還要早起來排清燉版。

現場排隊民眾江小姐就說，「看完初心，最想吃的就是這一碗麵。非常感謝500趴，讓我們以500元的平實價格嘗到主廚心中的那碗麵。」

初心牛肉麵現身「500趴2022」。圖／500輯採訪團隊攝影

個性嚴謹追求完美的江振誠，前一天晚上就到場彩排，今天也是全場最早到場預備的一攤，牛肉麵的湯頭更是連熬兩日，他說，「去年此時非常冷，我記得還戴著圍巾，因此今年想做個熱騰騰的食物。」連續三年參加500趴，江振誠說，「一年比一年熱鬧，同時也感覺得出來，民眾對RAW非常期待，我也希望做足準備迎接大家。」一如過往，江振誠一早就帶著團隊逐一跟每個排隊的民眾說謝謝。

江振誠領軍的RAW團隊，一早就到場準備、彩排。圖/500輯採訪團隊攝影

今日登場的是紅燒牛肉麵，主廚先用日本備長炭炭烤4種牛肉部位後再燉煮，肉上有炭烤的痕跡，湯頭也有獨特的煙燻炭火香氣，搭配更易吸附湯頭滋味的台南日曬關廟麵。周日則由清燉牛肉麵上場，主廚先以中式燉湯的手法，再用法式澄清（Consommé）處理，味道更濃縮、湯頭也更清澈，「最後再加入一點點新鮮藤椒跟清酒下去熬，展現食材濃縮後的清甜。」清燉牛肉麵也加入了一般不太會在牛肉麵出現的燉牛尾，搭配的是新鮮的日式手工細麵。今天同樣在兩個餐期、各限量500份。

●亮眼展區 晚來買不到

由米其林二星名廚簡捷明領軍、今年在「500盤2022」美食評鑑獲得年度總冠軍的粵菜餐廳「朧粵」，也首度參加500趴，主廚將500盤獲肯定的叉燒做成「黑豚叉燒便當」，搭配生磨杏仁茶共500元，每日限量50個同樣快速完售。

朧粵的「黑豚叉燒便當」，每日限量50個，快速完售。圖/500輯採訪團隊攝影

連續第3年出攤的台北晶華酒店，主廚團隊端出招牌冠軍牛肉麵，有紅燒、清燉兩種版本，往年吸睛的擠花機今年為500趴獨家設計「拉麵系雪花草莓戚風」，以白豆沙與草莓為主角，牛肉麵加上甜點500元，再送500元栢麗廳抵用券，也是人氣展區。

台北君悅酒店由總廚陳萬欽領軍、二度參與500趴，超華麗的九宮格下午茶組秒殺，也帶來限量、全亞洲獨賣的「哈利波特」外帶餐盒，還有霸氣回歸的「流沙可頌」、月銷5千顆的肉桂捲、升級版的松露野菇燉飯等，業者表示，不只備貨增量，品項也較去年更多元。

買氣長紅的還有陳耀訓麵包埠、同樣以可頌聞名的吉可頌丹麥專賣店，以及詹記麻辣火鍋以「浪漫屋by詹記」之名出攤的限定加大版「浪漫大詹」，開賣15分鐘就賣出三十多份。名列全球50間最佳咖啡館榜首的「興波咖啡」、曾奪得世界咖啡沖煮大賽冠軍的「VWI by CHADWANG」，也都帶來500趴限定的咖啡風味。

超受歡迎的限定加大版「浪漫大詹」。圖/500輯採訪團隊攝影

●優質展區 讓心靈舒活

除了名廚名店出攤，今年500趴也有很多美麗浪漫店，像是知名的「CNFlower西恩」，現場以藍柏、翠柏、耶誕紅等紅綠植栽，布置出一方耶誕小森林，也提出各種交換禮物靈感，同時呼應主題「500%永續綠生活 Go Green, Go Action！」，西恩使用可重覆利用的牛皮紙袋搭配植栽，以純淨的綠意用最自然的姿態走進居家。

環保也可以很有風格，活動現場設有「Zero Cup」環保餐具租借站，平均租借費只需10元，就能一路吃到底；7-ELEVEN永續快閃店也有各種再生設計，打卡牆、回收寶特瓶循環再製的手提袋等永續環保商品，也展示未來將推行的「OPEN iECO循環杯還杯機」。

CNFlower捎來溫暖美麗的耶誕風情。圖/500輯採訪團隊攝影 呼應環保主題，現場可租餐具。圖/500輯採訪團隊攝影 假日各展區人潮滿滿。圖/500輯採訪團隊攝影 活動現場整日人潮不間斷。圖/500輯採訪團隊攝影 RAW連續兩天分別帶來紅燒與清燉兩種版本的「初心牛肉麵」。圖/500輯採訪團隊攝影 國際名廚江振誠親和力十足，與排隊民眾開心合影。圖/500輯採訪團隊攝影 超受歡迎的限定加大版「浪漫大詹」。圖/500輯採訪團隊攝影

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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