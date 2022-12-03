格蘭菲迪全新高年份珍稀酒款 時光臻藏系列限量登台

為了向時間致敬，自1887年建廠至今的蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭菲迪（Glenfiddich），推出全新「TIME RE：IMAGINED時光臻藏」系列，以威士忌的熟成藝術為時光顯影，展現格蘭菲迪對於時間的想像，並以富含層次的極致風味，帶領品酩者重新定義、感受時間。

格蘭菲迪從1887年聖誕節淬鍊出第一滴單一麥芽威士忌，1963年成為第一個將蘇格蘭單一麥芽威士忌推向全世界的品牌；在1998年更領先業界，首創以蘇羅拉系統釀造威士忌。2022年格蘭菲迪更在三代調酒師輪番監督與耐心開發下，置放於珍稀橡木桶熟成數十年的「TIME RE：IMAGINED時光臻藏系列」終於問世，此頂巔之作包含30年、40年、50年三款歷經不同時間長度淬釀的珍稀酒款，各自代表格蘭菲迪對於時間的詮釋與崇高致敬。

「格蘭菲迪30年單一麥芽威士忌」是由格蘭菲迪首席調酒師，耐心投入30年的等待，悉心觀察沉睡在橡木桶內酒液的變化，再藉其精準的判斷力，於熟成過程中最完美的瞬間為威士忌裝瓶。在包裝設計上，以生動表現力體現了結構的極致美學。以緞帶交錯飛舞般的律動感，詮釋時間的流動，與懸掛的酒瓶形成對比，表現首席調酒師在動態的時軌中捕捉到的完美瞬間。

「格蘭菲迪40年單一麥芽威士忌」運用獨步業界的「蘇羅拉系統」工藝，融合每個不同批次的原酒，使酒液在歷經不斷堆疊、交互影響下，留下豐富層次與完美平衡的極致風味。為呼應時間在自然界留下的有形軌跡，此款外包裝，以石英、大理石與雲母的複合材料打造，使得每一瓶都有自己獨一無二的紋理，描繪著時間堆疊的軌跡，每一個鏤空都窺見威士忌的桃花心木色調，彷彿一段探訪隱藏珍寶的旅程。

氣壓、溫度、濕度等任一細小的因素，都將影響著威士忌陳年與酒液品質。在數十萬只橡木桶的原酒中，僅有三桶能夠成功綿延50年的光陰。「格蘭菲迪時光臻藏系列50年」歷經三代調酒師、持續陳年50年的酒液，是時間見證了這款威士忌的熟成，亦是透過時間的考驗，格蘭菲迪展現其深厚的製酒底蘊。

包裝設計上，邀請數據藝術家Manuel Jimenez Garcia，透過AI演算法，將格蘭菲迪廠區50年來歷經的氣候數據，訂製為獨特的3D結構，再與頂級水晶相互輝映，刻畫格蘭菲迪歷經時間考驗下的堅韌不拔。

格蘭菲迪「TIME RE：IMAGINED時光臻藏系列」上市之際，於七海文化園區舉辦「時光臻藏奢宴」，引領人們感受時間、品鑑時光。以「重塑時間的時空隧道」為活動拉開序幕，在光影、聲音、藝術創作等極致感官體驗下，讓抽象的時間概念栩栩如生；在格蘭菲迪打造的沈浸藝術體驗與時光臻藏品酩下，更顯非同凡響、值得一再銘記與回味。