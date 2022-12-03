500趴2022／Bose消噪耳機、藍牙揚聲器體驗人潮絡繹不絕 打卡送限量保溫瓶
全台最大規模潮流青年質感派對500趴，本週末再度於台北101水舞廣場盛大展開，專注於音樂科技體驗的專業音響品牌Bose今年首度進駐設攤，在500趴現場充滿音樂、美食的歡樂氣氛中，提供最實用的消噪耳機系列，以及輕巧防水的SoundLink Flex藍牙揚聲器供現場民眾實際體驗，現場試戴並完成指定任務，即可獲得限量Bose輕量保溫瓶等澎湃好禮，週六活動一開攤就吸引許多民眾現場體驗新產品的絕妙消噪功能。
現場首推輕巧舒適到讓你幾乎沒有感覺到它的存在的Bose QuietComfort消噪耳塞II，先進的CustomTune智能耳內音場調校技術，能為耳朵優化消噪效能及聲音表現，享受頂尖的消噪效能而不受干擾，為每個人的耳型量身訂製獨一無二的聲音，讓音樂體驗更深刻動人。而擁有經典消噪技術的Bose QuietComfort 45耳罩式消噪耳機，輕量舒適的配戴體驗，讓人一戴上就沈浸在不受打擾的音樂享受中。另外還有聲音澎湃、適合戶外活動還具有IP67防水防塵功能的SoundLink Flex藍牙揚聲器，即使落入水中，仍可繼續正常播放，甚至還能漂浮在水面上，清晰、渾厚的聲音及堅固耐用的設計，絕對成為疫情解封後戶外活動的最佳氣氛營造幫手。
週末500趴活動期間只要到Bose攤位現場按讚Bose Facebook官方粉絲團，試戴Bose QuietComfort消噪耳塞II並參加IG濾鏡拍照活動，即可獲得Bose輕量保溫瓶150ml，以及Bose × Wondercise 30天VIP帳號，當場下載開通30天VIP帳號，再送高清蛋白粉乙包。現場購買任何Bose產品即送Bose獨家大禮包，內含Bose限定版運動飛盤、輕量保溫瓶150ml、Wondercise高清蛋白粉，總價值約1,500元。
※贈品內容以活動現場實際情況為準，數量有限，送完為止。
500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action
主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司
共同協辦｜凌雲諾
合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行
贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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