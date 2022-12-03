500趴2022／CNGreen冬日療癒聖誕森林 人手一盆小植栽

走進「500趴2022」，即有溫馨療癒的綠意出現眼前。這是台灣知名花藝品牌「CNFlower西恩」旗下以植栽園藝為主題的「CNGreen點點綠」在12/3、12/4以Pop-up Shop出攤，呼應12月的聖誕氣息，帶來「聖誕小森林系列」植栽以及精選的園藝工具，並攜手露營選品店「Jack's Camping Life」在現場營造出一座溫暖的冬日露營帳篷，也歡迎民眾坐進去體驗拍照。

「CNGreen點點綠」去年開始以露營車快閃店方式出現，這次首度出攤「500趴2022」，帶來上百株聖誕植栽，「聖誕小森林系列」將藍柏、翠柏、聖誕紅等，搭配可重複使用的牛皮紙袋，可愛精緻又帶有療癒感的植栽相當引人注目，無論自用或是年末送禮，都是應景的好選擇，吸引許多人紛紛人手一盆帶走，現場另也有真正的聖誕樹，大型的諾貝松與銀柏可選擇，在歲末年終帶來自然的美好。

「CNGreen點點綠」12/3、12/4出攤「500趴2022」。圖／500輯採訪團隊攝影 露營選品店「Jack's Camping Life」的冬日感帳篷。圖／500輯採訪團隊攝影

除了「聖誕小森林系列」之外，還有來自奧地利園藝工具「PKS BRONZE」、英國園藝工具「Berry&Bird」、「HAWS」以及芬蘭編織藍「Mifuko」等精選工具，500趴市集期間限定品牌提供8折起優惠價。

CNGreen點點綠表示，植栽只要養護得宜可以陪伴較久，我們希望可以把綠意帶進生活，串起生活與自然的各種美好。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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