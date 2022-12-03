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500趴2022／時寓重本端出和牛 詹記「浪漫大詹」賣翻

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
500趴限定加大版「浪漫大詹」，是現場人氣餐點，每份150元。圖／500輯採訪團隊攝影。
500趴限定加大版「浪漫大詹」，是現場人氣餐點，每份150元。圖／500輯採訪團隊攝影。

聯合報旗下青年刊物「500輯」主辦的全台最大質感市集「500趴2022」，連續三天在台北101水舞廣場接力開趴，吸引不少風格餐廳來到現場出攤，包括國內第一家風格牛肉麵餐廳時寓，以及席捲年輕市場的「詹記麻辣火鍋」也以「浪漫屋」之名出攤，成為現場最受歡迎的人氣攤位之一。

國內第一家風格牛肉麵餐廳時寓，巧妙融合牛肉麵與小酒館元素，店裡僅有28個座位，使時寓自2016年成立以來，一直是台北市預約困難餐廳之一。這次首度來到500趴，時寓不惜成本端出和牛，為500趴打造獨家限定「和牛香麻乾麵」，誠意滿滿。

時寓為500趴打造獨家限定「和牛香麻乾麵」（左下）280元。圖／500輯採訪團隊攝影。
時寓為500趴打造獨家限定「和牛香麻乾麵」（左下）280元。圖／500輯採訪團隊攝影。

除了「和牛香麻乾麵」，現場同時販售每份200元的「時寓和牛滷味」，其中不但有澳洲和牛，還會有入味的鵪鶉蛋和爽脆的小黃瓜、杏鮑菇等高人氣單品，全部都集合在一份滷味裡，再加碼一勺時寓秘製辣牛油，香辣過癮。

時寓首次出攤500趴，帶來多款500趴限定餐飲。圖／500輯採訪團隊攝影。
時寓首次出攤500趴，帶來多款500趴限定餐飲。圖／500輯採訪團隊攝影。

除了拿手的牛肉料理，時寓同時帶來每杯220元的「香料熱紅酒」與「香料熱奶酒」，與「和牛香麻乾麵」搭配購買，原價500元的餐點只要450元，形同打9折。

席捲年輕族群的「詹記麻辣火鍋」，今年以「浪漫屋」之名出攤500趴，帶來500趴限定加大版的「浪漫大詹」，其中不但包括知名的滑嫩鴨血與入魂豆腐，還有滷牛肚、滷大腸頭、油條，每份150元，4小時內售出300份，成為現場最受歡迎的人氣餐點之一。

詹記以「浪漫屋」之名，出攤500趴現場。圖／500輯採訪團隊攝影。
詹記以「浪漫屋」之名，出攤500趴現場。圖／500輯採訪團隊攝影。

除了「浪漫大詹」，售價50元的「芋頭貢丸」、「甜不辣」、「黃金魚蛋」、「杏鮑菇」，也一樣熱賣；尤其「芋頭貢丸」與「甜不辣」，賣出的份數不輸「浪漫大詹」。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 火鍋 北市

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