燦坤「雙12購物節」好康5重送 線上購滿額抽三星摺疊機
迎接雙12、耶誕、尾牙無限商機，燦坤推出歲末最強購物盛典「雙12購物節」，即日起至12月15日線上線下全面啟動，燦坤獨家與22大品牌、9大銀行首度聯手，全館眾多人氣指定品牌商品購買即享好康5重優惠，包括會員促銷價最低8折起；購買指定品牌商品贈限量6%燦坤K幣或最高2,222元雙12現折紅利券，刷指定9大銀行信用卡分3/6/8期享0利率優惠，滿額再送銀行現折贈品券1,000元，總計單一商品最高可現折3,222元。
民眾最愛的尾牙好禮iPhone 14，燦坤獨家與花旗銀行推出精選必買活動，實體會員購買iPhone 14 Plus 256GB原價35,400元，燦坤獨家現折2,400元，再送1,212燦坤K幣，換算下來狂省3,612元，挑戰市場最低價。活動期間購買全館蘋果品牌系列商品，單品會員價/會員促銷價達20,000元，單筆消費分3/6/8期並全額刷清，再贈1,212燦坤K幣，折上再折優惠更有感。
另外，燦坤線上購物同步與三星推出超殺驚喜折扣，購買指定系列商品立即享有5折優惠，搭配限時限量的指定現折券最高再降400元。三星Galaxy Watch4 LTE 40mm，原價10,900元，會員促銷價5,495元，雙12線上券折價後只要5,395元，比5折還低的超殺折扣絕對不能錯過。除此之外，線上全館單筆消費滿1,212元可再參加滿額抽豪禮，價值30,888元的三星Galaxy Z Flip4、Dyson Pure Hot+Cool空氣清淨機、AirPods Pro第2代等多項實用好禮。
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