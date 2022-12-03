燦坤「雙12購物節」好康5重送 線上購滿額抽三星摺疊機

迎接雙12、耶誕、尾牙無限商機，燦坤推出歲末最強購物盛典「雙12購物節」，即日起至12月15日線上線下全面啟動，燦坤獨家與22大品牌、9大銀行首度聯手，全館眾多人氣指定品牌商品購買即享好康5重優惠，包括會員促銷價最低8折起；購買指定品牌商品贈限量6%燦坤K幣或最高2,222元雙12現折紅利券，刷指定9大銀行信用卡分3/6/8期享0利率優惠，滿額再送銀行現折贈品券1,000元，總計單一商品最高可現折3,222元。

民眾最愛的尾牙好禮iPhone 14，燦坤獨家與花旗銀行推出精選必買活動，實體會員購買iPhone 14 Plus 256GB原價35,400元，燦坤獨家現折2,400元，再送1,212燦坤K幣，換算下來狂省3,612元，挑戰市場最低價。活動期間購買全館蘋果品牌系列商品，單品會員價/會員促銷價達20,000元，單筆消費分3/6/8期並全額刷清，再贈1,212燦坤K幣，折上再折優惠更有感。