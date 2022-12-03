500趴2022／勺日、當吧、酉鬼、ODD ONE OUT解心裡的渴

全台最大規模潮流青年質感派對500趴，周末三日再度於台北101水舞廣場舉辦，今日（12月3日）並有「當吧」（Pawn Bar）、酉鬼啤酒、文青手搖飲品牌ODD ONE OUT與勺日（zhuori）於現場出攤、美味大出擊。

「抹茶麻麻」使用了青澄宇治抹茶和黑芝麻奶蓋，濃郁綿密，是攤位人氣No.1。圖／500輯採訪團隊攝影。 勺日與HUNG Patisserie聯名的「小麋鹿草莓雲朵蛋糕」，以雲朵、小鹿、麋鹿，打造成帶有聖誕氣氛的夢幻單品，單個280元，昨日出攤及迅速秒殺，是人氣秒殺亮點之一。圖／500輯採訪團隊攝影。

鄰近「熱炒街」長安東路的「當吧（Pawn Bar）」，原本是以舊當舖改造，現場推出四款調飲，包含三款調酒、一款無酒精調飲，熱調酒的「友善耕作（#1）」以有機濃豆漿「對」古早味紅茶，「醜食革命（#2）」則使用大量的澄清醜蓮霧跟烤榛果為風味，讓醜食物化身美味飲料、輕鬆易飲；「資源循環（#4）」則為無酒精調飲，使用鳳梨包種茶、鳳梨萬壽菊泡沫，實踐全食物利用，現場還有市集派對必備可愛爆米花，小包裝方便攜帶。

位於東區的勺日咖啡廳主打早午餐、咖啡、可頌鬆餅，本周並在500趴帶來Shot杯餅乾、無花果鬆餅與跨界聯名的小麋鹿草莓雲朵蛋糕，每日限量。圖／500輯採訪團隊攝影 ODD ONE OUT攤位現場凡自備環保杯將享飲品購買折扣，以呼應大會環保主題。圖／500輯採訪團隊攝影。 「勺日」的無花果鬆餅，選用當令且營養的無花果搭配鬆餅，是現場別出心裁的甜點之選。圖／500輯採訪團隊攝影。

酉鬼啤酒（Ugly Beer）帶來「大三元」、「芭樂鹽小麥」、「吐司去邊大冰紅」、「蚵仔黑」...等多款口味，其中「我想與你共度時光Floral Sour」更是實驗性、單批釀造酒款，帶有蒔蘿、花香的爽口氣息，現場一杯200元、兩杯300元；同時為響應年度Go Green環保主題，再推出「吐司去（掉的）邊大冰紅」四入提盒，單組600元，再贈送以釀酒所剩麥渣製造的環保袋與紙巾，環保又好玩。

強調沒有珍珠的手搖飲品牌ODD ONE OUT則帶來出攤限定的鍋煮香料奶茶，包含抹茶麻麻、微醺麻麻、恰恰可可、微醺可可與微醺恰恰，品牌除了將珍珠改為龍眼蜜煮地瓜做成的「金粉角」、口感Q彈，其中「抹茶麻麻」更使用青澄宇治抹茶和黑芝麻奶蓋，濃郁綿密，是攤位人氣No.1，同時現場凡自備環保杯將享飲品購買折扣，以呼應大會環保主題。

強調沒有珍珠的手搖飲品牌ODD ONE OUT則帶來出攤限定的鍋煮香料奶茶，包含抹茶麻麻、微醺麻麻、恰恰可可、微醺可可與微醺恰恰，品牌並主打加入飲品中龍眼蜜煮地瓜做成的「金粉角」、口感Q彈。圖／500輯採訪團隊攝影。

「勺日（zhuori）」本次出攤首推與曾獲亞洲50大酒吧的台南殿堂級名店TCRC推出聯名「餅乾Shot杯」。小巧的餅乾杯內側裹上濃稠巧克力、因此可避免讓液體浸濕餅乾內側，單個150元，餅乾杯還可升級成四款內附威士忌的風味蛋糕，一組280元。同時勺日還有隱藏版秒殺單品：與HUNG Patisserie聯名的「小麋鹿草莓雲朵蛋糕」，以雲朵、小鹿、麋鹿，打造成帶有聖誕氣氛的夢幻單品，單個280元，昨日出攤及迅速秒殺，預計今日下午一點後會完成補貨，手腳要快。

500趴2022年喊出「永續綠生活、Go Green Go Action」口號，並有星級主廚、五星飯店與風格小店聯手出攤。活動明日（12月4日）將為最後一日，活動地點於台北101水舞廣場旁，將於早上11點開始、並至晚上6點結束，更多詳情，則可參閱500輯官方網站或臉書專頁。

酉鬼帶來「大三元」、「吐司去邊大冰紅」、「蚵仔黑」...等多款口味，同時為響應年度Go Green環保主題，再推出「吐司去（掉的）邊大冰紅」四入提盒，單組600元，再贈送以釀酒所剩麥渣製造的環保袋與紙巾，環保又好玩。圖／500輯採訪團隊攝影。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 「勺日」本次出攤首推與TCRC聯名的「餅乾Shot杯」。小巧的餅乾杯內側裹上濃稠巧克力、單個150元，餅乾杯還可升級成內附威士忌的四款風味蛋糕，一組（款）280元。圖／500輯採訪團隊攝影。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 鄰近「熱炒街」長安東路的「當吧」，原本是以舊當舖改造，現場推出四款調飲，包含三款調酒、一款無酒精調飲。圖／500輯採訪團隊攝影。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康