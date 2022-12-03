500趴2022／朧粵首度出攤 「黑豚叉燒便當」90分鐘完售

由米其林二星名廚簡捷明領軍、今年於「500盤2022」美食評鑑獲得年度總冠軍肯定的頂級粵菜餐廳「朧粵」，今天首度來到500趴現場，吸引許多識途老馬聞香而來，每日限量50份的「黑豚叉燒便當」，90分鐘迅速完售。

「朧粵」首度參加大型市集活動，名廚簡捷明特別為500趴悉心特製即便在其上海掌杓的米其林餐廳，也未曾供應的獨家私房料理黑叉燒，讓來到500趴現場的朋友嚐鮮。

有別於一般港式叉燒多選用豬梅肉來製作，簡捷明的黑叉燒，選用的是油花分布均勻、鮮美軟嫩的豬五花部位，作法則是將台灣溫體黑豬肉以海鮮醬、南乳、老抽、生抽、紹興酒、麥芽糖等秘製醬料醃製一晚入味，再以80℃蒸烤數小時，取出後在五花肉表面刷上前述的醃料續入烤箱烘烤，反覆數次使豬肉表面呈焦香油亮，一入口鮮美的肉汁和油脂香氣瞬間在口中散開，腴而不膩，搭配溫米飯及荷包蛋、青花菜，讓簡單的美味，帶來滿心的感動。

除了「黑豚叉燒便當」，簡捷明同時帶來用南杏、北杏慢熬製成的「生磨杏仁茶」，將南、北杏泡水2小時後濾乾，再加水打碎，接著用棉布過濾取出杏仁水，放上爐火加熱煮滾後再轉小火繼續熬煮，期間須定時攪拌避免底部過焦，最後加入冰糖調味即成香甜滑順的杏仁茶，溫潤舒心，每日限量50杯。

今年於「500盤2022」美食評鑑獲得年度總冠軍肯定的「朧粵」，12月3日、4日連續2天出攤500趴。圖／500輯採訪團隊攝影。

「黑豚叉燒便當」每份380元，「生磨杏仁茶」每杯180元，兩者搭配成組售價500元。此外，「朧粵」同時帶來簡捷明精心打造的「朧粵精緻糕餅禮盒」，內含皮蛋蓮蓉酥、伍仁燒雞及XO培根肉脯三款風格獨具的港式經典糕餅。其中台灣少見的「皮蛋蓮蓉酥」，是將皮蛋蒸熟後與蓮蓉餡、酸薑一同混合製成內餡，外層再以酥皮包覆後烤製而成。皮蛋的特殊醇香、酸薑的爽脆，以及蓮蓉的綿滑香甜被巧妙融合，細細堆疊出豐富層次，迷人風味讓人難忘。500趴現場每日限量20盒，每盒1280元。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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