500趴2022／寫下新加坡旅遊心願 抽免費兩晚住宿

《500輯》歲末年終的指標活動「500趴2022」於12月2日起一連三天在台北101水舞廣場盛大登場，今年主題為「500％永續綠生活 Go Green, Go Action!」，透過各種企畫體現永續在當代生活的重要性。

推廣永續旅遊也不遺餘力的新加坡旅遊局，也加入今年500趴行列，邀請民眾來體驗不一樣的新加坡之旅。今天攤位現場也吸引不少民眾前來體驗。

新加坡旅遊局、新加坡濱海灣金沙度假區與KKDAY邀請民眾一起重新想像新加坡旅遊，包括融合多樣文化特色、獨具一格的「文化潮遊」；也可透過「綠意美學」在這座大自然中的城市享受永續舒活體驗；或透過「創新體驗」帶來的不同感官視角沉浸饗宴，不同視角重新感受新加坡之美。

新加坡擁有豐富觀光旅遊資源，是台灣民眾相當喜歡前往的國家之一。圖/新加坡旅遊局提供

迎接解封旅遊熱潮，新加坡旅遊局特別在今年500趴攜手新加坡濱海灣金沙度假區與KKDAY推出大獎雙重送。只要註冊會員，即可獲得新加坡濱海灣金沙度假區Miracle Coffee 免費咖啡明信片一張。

在攤位上填寫你的新加坡旅遊心願還有機會抽到新加坡濱海灣金沙度假區免費兩晚住宿；此外，只要掃瞄KKDAY活動QR Code就可以免費獲得超值優惠券，數量有限，送完為止。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康